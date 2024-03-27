«Шип»-овый ажиотаж захватил жителей Новосибирска

В Новосибирске с прилавков магазинов исчезли ножи «Шип», которые пользуются спросом у охотников. Туристический аксессуар также нельзя купить на популярных маркетплейсах.

«Шип» не является холодным оружием, изготавливается он из стали AUS-8, длина клинка менее 7 сантиметров. Он считается универсальным и многофункциональным для охотников. В последнее время «Шип» кизлярского производства (Дагестан) стал еще и редкостью.

«Ножной» ажиотаж на эти ножи настолько захватил сибиряков, что покупательский спрос превысил предложения в магазинах Новосибирска.

В некоторых торговых точках признаются, что у них никогда и не продавались дагестанские «Шипы», но часто о них спрашивали.

— Да, к нам часто заходят, спрашивают, но мы работаем с другим поставщиком — с Урала. У нас есть похожие, но это не «Шипы», — подтвердил VN.ru консультант одного из магазинов.

В других специализированных магазинах журналистам сообщили, что «Шип» есть, только сделан он в Златоусте, из другой стали. Стоимость около 2 тысяч рублей.

На сайте бесплатных объявлений пользователям предлагают приобрести «Ёж», окрестив его «родным братом» популярного «Шипа». На маркетплейсах вообще отсутствуют в продажах легендарные ножи.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в два раза вырос спрос на виниловые пластинки и проигрыватели.