«Шип»-овый ажиотаж захватил жителей Новосибирска

В Новосибирске с прилавков магазинов исчезли ножи «Шип», которые пользуются спросом у охотников. Туристический аксессуар также нельзя купить на популярных маркетплейсах.
«Шип» не является холодным оружием, изготавливается он из стали AUS-8, длина клинка менее 7 сантиметров. Он считается универсальным и многофункциональным для охотников. В последнее время «Шип» кизлярского производства (Дагестан) стал еще и редкостью.
«Ножной» ажиотаж на эти ножи настолько захватил сибиряков, что покупательский спрос превысил предложения в магазинах Новосибирска.
В некоторых торговых точках признаются, что у них никогда и не продавались дагестанские «Шипы», но часто о них спрашивали.
— Да, к нам часто заходят, спрашивают, но мы работаем с другим поставщиком — с Урала. У нас есть похожие, но это не «Шипы», — подтвердил VN.ru консультант одного из магазинов.
В других специализированных магазинах журналистам сообщили, что «Шип» есть, только сделан он в Златоусте, из другой стали. Стоимость около 2 тысяч рублей.
На сайте бесплатных объявлений пользователям предлагают приобрести «Ёж», окрестив его «родным братом» популярного «Шипа». На маркетплейсах вообще отсутствуют в продажах легендарные ножи.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в два раза вырос спрос на виниловые пластинки и проигрыватели.
Источник фото: VN.ru.
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