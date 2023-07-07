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Бизнес может размещать депозиты дистанционно в BL-Business iBank

  • 07/07/2023, 14:50
Клиентам Банка «Левобережный» доступна возможность дистанционного размещения депозитов с помощью приложения BL-Business iBank.

Услуга предоставляется клиентам банка, имеющим заключенное соглашение по депозитам и расчетный счет в Банке «Левобережный». Новости бизнеса

Дополнительного распоряжения на перевод средств на счет депозита подписывать не нужно. Размещение депозита происходит сразу после подачи заявки. Банк самостоятельно произведет списание средств с расчетного счета и совершит перевод на депозитный счет.

В том случае, если вы производите перечисление средств на депозит с расчетного счета, открытого в другом банке, воспользуйтесь приложением ОНЛАЙН-офис.

Подробно с тарифами на депозиты вы можете ознакомиться на сайте.

 

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Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : депозиты дистанционно Банк Левобережный


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