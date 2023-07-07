Бизнес может размещать депозиты дистанционно в BL-Business iBank

Услуга предоставляется клиентам банка, имеющим заключенное соглашение по депозитам и расчетный счет в Банке «Левобережный».

Дополнительного распоряжения на перевод средств на счет депозита подписывать не нужно. Размещение депозита происходит сразу после подачи заявки. Банк самостоятельно произведет списание средств с расчетного счета и совершит перевод на депозитный счет.

В том случае, если вы производите перечисление средств на депозит с расчетного счета, открытого в другом банке, воспользуйтесь приложением ОНЛАЙН-офис.

Подробно с тарифами на депозиты вы можете ознакомиться на сайте.