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В выходные новосибирцев ждут грозы и порывистый ветер

  • 07/07/2023, 14:49
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В выходные новосибирцев ждут грозы и порывистый ветер
Температура воздуха будет в пределах +24-26 градусов.

По данным Западно-Сибирского метеоцентра, погода в Новосибирской области 8 и 9 июля ожидается теплой, с грозовыми кратковременными дождями и порывистым ветром.

В субботу, 8 июля температура воздуха ночью составит +15,+20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +24, +29 градусов. В течение суток возможны кратковременными дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Скорость ветра ночью составит 4-9 метра в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Днем — 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду. К вечеру ожидается небольшое понижение температуры.

— Прогноз Яндекс Погоды сообщает, что в субботу в Новосибирске пройдет ливень, а среднесуточная температура составит +25°. Воскресенье, 9 июля, будет облачным. Температура воздуха прогреется до +24°, — комментирует руководитель Яндекс Погоды Александр Ганьшин. —8 июля в Новосибирске пройдут обильные осадки, а температура достигнет +23°. Скорость ветра с утра составит 3,1 м/с, а вечером — 2,2  м/с.

В воскресенье день будет облачным с прояснениями, +21…+24 градуса. Ночная температура составит +12+17 градусов. Днем столбик термометра прогреется до +22+27 градусов. Ветер сменится на северо-западный — до 14 метров в секунду. В отдельных районах  области пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ранее редакция рассказывала о том, какая погода ожидается в Новосибирске на июле.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : прогноз погоды


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