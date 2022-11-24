Бизнес на связи: «Ростелеком» в Новосибирске подключает Виртуальную АТС со скидкой 50%

Теперь пользоваться всеми преимуществами одной из самых эффективных и востребованных услуг для бизнеса — «Виртуальной АТС» (ВАТС) — можно со скидкой 50% в течение двух месяцев. Предварительно цифровой провайдер предлагает протестировать функционал системы бесплатно: за 14 дней компания может проверить качество связи, научиться пользоваться личным кабинетом и выбрать подходящий тариф.

Услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» пользуется высоким спросом. С помощью сервиса клиенты всегда смогут дозвониться в компанию. Функционал системы позволяет настроить переадресацию вызовов, добавить новых пользователей или в онлайн-режиме проверить статистику по звонкам. В число дополнительных опций входит возможность интеграции с CRM-системой (программа управления клиентской базой) для оптимизации бизнес-процессов. При желании пользователи могут установить виджет на сайте компании для заказа обратного звонка.

«Сегодня большинство предпринимателей осознают, что бизнес — это, прежде всего, непрерывные коммуникации. Когда каждый потенциальный клиент может легко дозвониться в компанию, чтобы быстро разместить заказ или получить информацию, — говорит директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» Вячеслав Куц. — Стараясь помочь бизнесменам быть максимально эффективными, мы продолжаем развивать и улучшать наши сервисы и услуги, а также делать их доступнее».

Например, с новой акцией можно со скидкой 50% два месяца настраивать сервис ВАТС под задачи своей компании, чтобы найти наиболее продуктивный вариант. Также в этом году новосибирские клиенты «Ростелекома» получили возможность подключать к ВАТС мобильные номера. С этой функцией пользователи виртуальной телефонии могут звонить с мобильных номеров, а также принимать на них вызовы. Виртуальная АТС с подключенными мобильными номерами позволяет руководителям отслеживать менеджеров, которые работают вне офисов, например, занимаются доставкой товаров или контролировать работу сотрудников на удаленном режиме. Для вызовов с мобильных номеров доступен весь функционал, включая запись разговоров, аналитику речи, интеграцию с CRM, статистику и дашборды.

О подключении услуги «Виртуальная АТС» можно узнать на сайте компании и по телефону 8 800 200 30 00.

Реклама. ПАО «Ростелеком»

Фото предоставлено пресс-службой компании