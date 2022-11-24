Сибирские компании зовут в промышленные парки на «Азовстали»

— Правительство Донецкой народной республики будет выходить на руководство РФ с предложением о комплексном освоении территории «Азовстали», — сообщил на пленарном заседании форума InPark-2022 в Новосибирске директор ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко.

Он напомнил, что огромный металлургический комбинат был построен в 1939 году. Предприятие занимает более 1 тыс га. Работая над проектом эксперты ассоциации внимательно посмотрели международный опыт комплексного освоения промышленных территорий.

— Опыт Иркутска подвигнул нас глубже заглянуть в международную практику. Мы увидели, что такие огромные промышленные территории, в том числе граничащие с морем, во многих странах обрастают сервисной инфраструктурой: рекреационными зонами, парками, ресторанами, пристанями, — говорит Шпиленко. — Мы будем просить поддержать инициативу по созданию на бывшей территории «Азовстали» не менее трех видов промышленной инфраструктуры: индустриальный парк, экопромышленный парк и промышленный технопарк.

Директор ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России отметил, что сейчас почти 500 га территории «Азовстали» занимают шлаковые и шламовые отстойники.

— Эта территория будет ограждена. Мы будем приглашать компании малого и среднего бизнеса, которые будут перерабатывать эти шлаки и очищать площадку. В перспективе там появится рекреационная зона, — говорит Андрей Шпиленко. — Что касается индустриального и промышленного технопарка, то это высший пилотаж. Обещаю, что там будет внедрена модель территории устойчивого развития, все новеллы поддержки, сетевая инфраструктра и все что связано с развитием кооперационных цепочек.

ПрАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» — металлургический комбинат в Мариуполе на берегу Азовского моря. Был монополистом на Украине по выпуску некоторых видов металлопроката. Сильно поврежден в результате боевых действий в ходе спецоперации.

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