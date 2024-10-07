Бизнес не интересуется РОП и в 2025 году может получить неприятный сюрприз

— Ключевой проблемой переходного периода РОП для регионов я бы назвал тот факт, что далеко не весь бизнес в курсе происходящих событий. Напомню, реформа идет в стране уже 8 лет, но большинство компаний не выполняют обязанности по расширенной ответственности производителей.

Между тем с 2024 года реформа предусматривает переход ответственности от производителей товаров к производителям упаковки, что резко снижает количество субъектов надзора: с нескольких миллионов до примерно 100 тысяч. Это существенно упрощает надзор и администрирование.

Второй момент, который мы наблюдаем, — предприятия, говорившие, что они утилизируют упаковку и прочие отходы, по факту делали это только на бумаге. Реформа, которая сейчас проходит в части создания реестра утилизаторов, подразумевает, что компании должны войти в этот список, и этот факт будет гарантировать производителям и импортерам, что данный утилизатор существует и выполняет принятые на себя обязательства. Однако мы видим, что реестр формируется очень медленно, так как компании подают неполные документы по техническим регламентам и условиям, их оборудование не соответствует стандартам РОП, а у некоторых еще работают линии, установленные в советские времена, и по ним нет необходимой технической документации. Но реестр крайне необходим, чтобы надзорный орган, а также ППК РЭО могли понять, что и в каком объеме перерабатывает данное предприятие, какую нагрузку оно может на себя взять. Благодаря этому у нас появится четкая картина: что у нас в стране может перерабатываться, а для чего не хватает мощностей, и их нужно дополнять. Например, в ряде регионов России сейчас готовятся к запуску предприятия, которые будут перерабатывать текстильные отходы. В нашей стране их не хватает, и поэтому сейчас идет активное вовлечение бизнеса в развитие этого сегмента переработки вторсырья.

По факту получается, что реформа РОП предусматривает стимулирование для самих утилизаторов, так как ставки экологического сбора увеличиваются. Утилизаторы собирают пластик, бумагу, стекло и т.д. на пунктах приема вторсырья, а значит, смогут платить больше населению, и это запустит всю цепочку. Люди дома будут охотнее сортировать такие отходы, понимая, что за них можно выручить деньги, а утилизаторы получат сырье для переработки.

Ранее ставка экологического сбора не предусматривала фактические расходы. Бизнес утилизировал отходы, но эта утилизация обходилась дороже, чем оплата экологического сбора. На мой взгляд, решение об увеличении ставок экологического сбора является драйвером запуска механизма РОП с новой силой, так как в этом заинтересованы все участники. Производители-импортеры, на которых ложится РОП, уверенно придут к тем предприятиям, что войдут в реестр.

Что касается мер поддержки, то если предприятие попадает в реестр, можно сказать, что оно уже получает меры поддержки, так как будет обеспечено заказами и подрядами от производителей и импортеров. Если предприятие не в реестре утилизаторов, оно также может заниматься утилизацией как бизнес-процессом, но импортеры и производители к нему не смогут обратиться. Таким компаниям придется самим искать подрядчиков, закупать сырье. В подобной ситуации для реестрового утилизатора сырье будет обходиться дешевле.

На региональном уровне бизнес, власть и общественность, на мой взгляд, могут предпринять ряд шагов, чтобы ускорить внедрение РОП.

Первое — это просветительская работа среди бизнеса на уровне Минэкономразвития, Минпромторга, отраслевых министерств и ведомств, чтобы бизнес понимал, что такое расширенная ответственность производителей, чтобы это не стало для него сюрпризом в апреле 2025 года, когда нужно будет сдавать отчетность или платить штрафы за невыполнение норматива. Эту работу ППК РЭО с начала 2024 года проводит со всеми субъектами РФ, в том числе с Новосибирской областью. На совещании, которое мы проводили в регионе, были представители бизнеса, где мы отвечали на их вопросы.

На своем уровне регион также должен пропагандировать раздельный сбор мусора. Если этого не произойдет, то предприятиям-утилизаторам будет сложнее собирать сырье, и они станут его закупать в соседних регионах, что неблагоприятно отразится на их финансовой деятельности. А если услуги, оказываемые этими предприятиями, станут стоить дороже, чем у других, то они будут простаивать.

Наконец, необходимо выстраивать систему разделения всех фракций отходов населением в домашних условиях, чтобы на полигон попадало только то, что действительно невозможно переработать. Напомню, вся реформа по развитию экономики замкнутого цикла направлена на то, чтобы уменьшить объем захоронения отходов на полигонах и максимально изымать из них полезные фракции, вовлекая их в новый оборот.

Фото предоставлено Гусеном Ибрагимовым из личного архива