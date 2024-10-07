Как запустить экономику замкнутого цикла

— Необходимо поднимать тариф для предприятий на размещение отходов на полигонах. Тогда будет стимул отвозить их на переработку. Сейчас в Новосибирской области один из самых низких тарифов на размещение отходов в России. В Красноярском крае для обычных отходов ТКО он выше минимум в 3-4 раза, а для промышленных — еще больше.

Необходимо ужесточать контроль за ввозимыми на полигон отходами. Сегодня они поставляются разношерстно, должный контроль за процессом не налажен. Недавно в Новосибирске компания искала услугу по прессованию отходов, чтобы закупать 100 кубов, прессовать и завозить на полигон 30 кубов, а разницу оформлять как добавленную стоимость. Это подмена понятий, а не экономика замкнутого цикла.

Необходимо ужесточать контроль за соблюдением маркировки и упаковки товара производителями. Сегодня до 30% производителей нарушают эти требования и не получают никаких санкций. Между тем, если в партию, поступающую на переработку, попадает другой полимер, отличающийся от заявленного в маркировке, вся партия приходит в негодность. Сортировка этого сырья вручную приведет к резкому удорожанию процесса переработки.

Постепенный вывод с рынка неперерабатываемой упаковки. Будучи членом совета ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла, я вижу, что одна из целей расширенной ответственности производителей — это увеличение ставки РОП на неперерабатываемую и сложно перерабатываемую упаковку. Есть надежда, что здесь сработают рыночные законы, так как товар в неперерабатываемой упаковке на полках будет стоить дороже, и потребитель проголосует рублем — перестанет его покупать.

Информирование населения о предпочтительных видах упаковки в рамках профессионального экопросвещения. У нас, к сожалению, сейчас все заботятся об экопросвещении детей, заботятся о будущих поколениях, но совершенно забыли про себя, про поколение сегодняшних взрослых. Для примера: недавно X5 Retail Group выпустил рекомендации по упаковке для поставщиков: товары в какой упаковке они хотели бы видеть на своих полках. Я, как профессионал, читал их документ и могу сказать, что продуктовый ритейлер не является специалистом в ресайкле — там есть достаточно неоднозначные осуждения. Но крупные компании, работающие в повестке ESG, вынуждены продвигать такие инициативы.

Создание инфраструктуры по раздельному сбору отходов. Сегодня у нас ее катастрофически не хватает. Она должна быть в шаговой доступности от человека. При этом нужно жестко контролировать, чтобы раздельно собранные отходы отправлялись на переработку, а не сваливались при вывозе в общую кучу. Управляющая компания должна учить своих сотрудников правильной сортировке и вывозу отходов.

Также, уверен, нужно жестко пресекать попытки гринвошинга. Например, международные компании нередко находят подрядчика, которому продают как ликвидные, так и неликвидные отходы, а затем рапортуют о 100%-й утилизации. А подрядчик большую часть отходов отвозит на полигон, так как не имеет технологий для их переработки.

Фото: Infopro54. Автор фото Алексей Цилер