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Вернуться к советскому опыту не получится

  • 07/10/2024, 13:00

Антон Мор, председатель Комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз», генеральный директор ООО «Сибирское стекло» (актив «РАТМ Холдинга»):

Вернуться к советскому опыту не получится― По информации ППК «Российский экологический оператор», ежегодно в стране образуются 5 млн тонн стекольных отходов, из них в хозяйственный оборот возвращаются менее 20%. Причем через несколько лет, с 2027 года, согласно Концепции совершенствования РОП, утилизации должны подлежать 100% всей упаковки. Что мешает сократить этот разрыв?

В рамках РОП производители упаковки, в том числе стеклотары, несут ответственность за весь жизненный цикл своей продукции. Но наше влияние на этапах ее превращения в отходы и последующего сбора (речь о процессах, происходящих на уровне домохозяйств) весьма ограничено. В муниципальных образованиях не сформирована и законодательно не закреплена система сортировки ТКО на придомовых территориях. Раздельный вывоз рассортированных жителями отходов для большинства регоператоров по обращению с ТКО нерентабелен, поскольку повлечет дополнительные расходы на приобретение машин, организацию рейсов, ГСМ и т.д. Если учитывать это в тарифах, то они вырастут, в свою очередь, это породит социальную напряженность и затормозит формирование культуры обращения с ТКО.

При транспортировке стекла на полигоны в составе смешанных отходов прессующие механизмы мусоровозов-компакторов превращают его в осколки, которые проблематично извлекать из общей массы. Компании-сборщики отдают приоритет ликвидным мусорным фракциям, занимаясь стеклобоем по остаточному принципу. Требованиям ко вторичному сырью он не соответствует, а стоит дороже шихты (Смеси минеральных компонентов для изготовления стекломассы. ― Ред.). Платить за него больше не имеет экономического смысла, тем более предприятие несет затраты на транспортировку и обработку.

Применить советский опыт ― когда бутылки использовали повторно по прямому назначению ― уже не получится. Производителям напитков придется приобретать оборудование для мытья и дезинфекции бывшей в употреблении тары, что предполагает инвестиции и к тому же бессмысленно: такие стеклоизделия имеют незначительные сколы и другие дефекты, а розлив идет на высоких скоростях, и линия может остановиться, если подать на нее некондиционную упаковку.

Постановлением Правительства РФ в 2024 году норматив утилизации отходов упаковки, выпущенной стеклозаводами, установлен на уровне 25%. А, например, в настоящее время на «Сибстекле» доля стекольных отходов в производстве бесцветной тары достигает 30-35%, коричневой ― 55-60%, компании присвоен официальный статус «Партнер национальных проектов России» по треку «Экология». Однако в реестр утилизаторов подавляющее большинство стеклотарных предприятий пока не входит из-за избыточных требований Росприроднадзора (Осуществляет ведение реестра. ― Ред.), обусловленных непониманием специфики производственных процессов утилизации стекла. Сложилась парадоксальная ситуация: не попадаете в реестр — значит, по формальным признакам не выполняете норматив, как следствие, отчисляете экологический сбор. Сегодня мы развиваем свои утилизационные и обрабатывающие мощности в надежде, что порядок включения в реестр утилизаторов все-таки будет урегулирован в диалоге власти с отраслевым сообществом.

Фото предоставлено пресс-службой «РАТМ Холдинга». Автор фото ― Алексей Цилер

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : утилизация Сибирское стекло Антон Мор


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