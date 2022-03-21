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Почему работа ресторанов с американскими брендами в России продолжается?

Наталья Слесарюк, патентный поверенный №2106, руководитель юридического отдела ООО «Сибирь Патент»:
  • 21/03/2022, 17:01

Почему работа ресторанов с американскими брендами в России продолжается?— Все российские граждане с интересом следят за тем, как ряд иностранных брендов уходит из России, аргументируя свой уход проведением Россией «Операции Z» по демилитаризации и денацификации Украины.

Возникает множество вопросов, связанных с громкими заявлениями иностранных компаний о том, что они отказываются работать в России, пока не закончится спецоперация на Украине. Планируют ли эти компании возвращаться после? Что будет с имуществом, рабочими местами и интеллектуальной собственностью этих компаний? И еще один вопрос: почему, несмотря на разговоры о нежелании продолжать сотрудничество с Россией, которые ведут представители иностранных компаний, мы видим, что часть брендов (например McDonald’s, Burger King, KFC) продолжает работать в обычном режиме.

Что касается сети Burger King, судя по информации, которая публикуется в СМИ, американо-канадскому концерну Restaurant Brands International не принадлежит контрольный пакет акций компании в РФ. Партнеры в России, отказавшись закрывать рестораны по требованию концерна, по сути, сохранили для россиян возможность питаться в сети Burger King. При этом глава Restaurant Brands International Дэвид Шир заявил о запуске процесса продажи доли в совместном бизнесе, о том, что RBI прекратил всю корпоративную поддержку предприятия, включая поставки товаров, а также о том, что вся выручка от работы ресторанов в России будет направляться в агентство ООН по делам беженцев (то есть на помощь Украине).

У ресторанов McDonald’s и KFC несколько иная история. Бóльшая часть ресторанов этих брендов контролировалась американскими компаниями. Эти рестораны, управляемые дочерними предприятиями, и были закрыты. Однако часть ресторанов (у McDonald’s — около 20%, у KFC — больше) работала под управлением франчайзи-партнёров.

Юридически запретить работать по франшизе обособленным лицам компании-правообладатели не могут. Расторжение договора коммерческой концессии должно иметь серьезные правовые основания, и российский суд вряд ли посчитает такими основаниями решение руководства иностранных компаний поддержать финансовые санкции против России.

Кроме того, по открытой информации в интернете, кроме паушального взноса, франчайзи McDonald’s должны выплачивать ежемесячно 8,5% от выручки ресторана. Возможно, эти суммы будут нужны американцам, чтобы поддерживать в России «замороженный» бизнес: оплачивать аренду, заработную плату сотрудникам, коммунальные услуги. Можно предположить, что американским компаниям даже удобно, что ряд ресторанов продолжит работу в России: и политические убеждения высказаны, и рынок России пока под контролем, поэтому настаивать на расторжении договоров концессии с российскими франчайзи у них, может быть, и нет интереса. Таким образом, оставшиеся в России рестораны с названиями McDonald’s и KFC могут продолжать работать дальше.

А если американские компании все же найдут основания для расторжения договоров франчайзинга, видимо, франчайзи смогут сделать ребрендинг и продолжить кормить людей, используя другие товарные знаки.

В сложившейся ситуации кажется невероятным привлечение таких франчайзи к ответственности за недобросовестную конкуренцию или нарушение иных интеллектуальных прав бывших франчайзеров — поскольку обстоятельства вносят коррективы и в законодательство России, и в правоприменение.

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : франшиза санкции патент бренд бизнес


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