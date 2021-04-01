Бизнес по-новосибирски: незаконный рынок закрылся и открылся, переехав на сто метров

Как сообщал на своей странице в Facebook депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров, со ссылкой на администрацию Ленинского района и на начальника профильного департамента мэрии Новосибирска (Виталия Витухина), торговля на данном участке площади Карла Маркса ведется незаконно.
Вечером 31 марта, киоски несанкционированной ярмарки все-таки демонтировали, а уже утром она снова открылась, переехав на сто метров.
— Незаконная ярмарка переезжает на 50-100 метров с первоначального своего места. Несанкционированная торговля продолжается. По сути дела, власть продолжает бездействовать, показывает свою полную беспомощность в вопросе борьбы с незаконной несанкционированной торговлей в городе Новосибирске, — комментирует в видео перенос ларьков депутат горсовета Бурмистров.
Видео и фото со страницы Александра Бурмистрова в Facebook
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