Бизнес по-новосибирски: незаконный рынок закрылся и открылся, переехав на сто метров

Как сообщал на своей странице в Facebook депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров, со ссылкой на администрацию Ленинского района и на начальника профильного департамента мэрии Новосибирска (Виталия Витухина), торговля на данном участке площади Карла Маркса ведется незаконно.

Вечером 31 марта, киоски несанкционированной ярмарки все-таки демонтировали, а уже утром она снова открылась, переехав на сто метров.