Новосибирская область нашла инвестора для строительства инфекционной больницы

— Работы по строительству инфекционной больницы в Новосибирске могут стартовать в этом году. Уже найден инвестор, который готов на условиях ГЧП-соглашения приступить к работам в ближайшее время, — цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области губернатора Андрея Травникова.

О какой компании идет речь в сообщении не уточняется. При реализации этого проекта регион также рассчитывает на помощь из федерального бюджета.

— Переговоры проведены, мы ждём решения Министерства финансов РФ: без поддержки из федерального бюджета быстро стартовать именно в этом году мы не сможем. А объект нужен уже сейчас, особенно с учётом двух спортивных чемпионатов мира, которые состоятся в 2022 году, — отметил Андрей Травников.

Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков заверил, что средства на реализацию важных для Новосибирской области планов, в том числе инфекционную больницу, будут предусмотрены.

— Будем работать с Правительством РФ, Министерством финансов, чтобы поручение, которое дал председатель правительства, как можно быстрее было выполнено. Действительно, объект важнейший, и, я думаю, если будет положительное решение, то уже в 2021 году можно будет приступить к началу, — сказал Александр Жуков.

Ранее Травников отмечал, что объем инвестиций в объект ориентировочно оценивается в 4,5 млрд рублей. На сессии регионального парламента в декабре 2020 года Александр Жуков уточнял, что строительство инфекционного госпиталя в регионе пока включено только в рекомендации на финансирование в 2021 году, которые нижняя палата российского парламента направила в правительство РФ. При этом он говорил, что при внесении поправок в бюджет в них может появиться и инфекционная больница в Новосибирске, но многое будет зависеть от местных властей.