Бизнес поддерживает требования мэрии Новосибирска к нестационарным объектам

По инициативе областной прокуратуры мэрия Новосибирска изменила требования «к внешнему виду нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на территории города». Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

По новым правилам торговые галереи должны придерживаться определенных основных и дополнительных цветов неостекленных поверхностей. Группы нестационарных объектов должны быть выдержаны в едином архитектурном стиле, одинаковой высоты и из внешне похожих материалов, а располагаться они должны по одной линии.

— При остеклении киосков и павильонов рекомендовано применять безосколочные ударостойкие материалы, а площадки для стоянок автотранспортных средств должны быть выполнены только из твёрдого покрытия, — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что эти изменения позволят «унифицировать и облагородить образ нестационарных торговых объектов на территории города». В постановлении указаны и сроки приведения уже размещенных объектов в соответствие с новыми требованиями: до 1 июля 2025 года.

Председатель Новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Салов полностью поддерживает новые требования к облику нестационарных объектов.

— Предпринимательское сообщество в первую очередь заинтересовано в респектабельном внешнем виде торговых объектов. Мы давно призывали власти к разработке их единого архитектурного облика, как важного элемента городской среды. Но предыдущее руководство нас не слышало. У них было свое мнение по этому поводу: неизменный серый цвет и максимальное остекление, которое абсолютно неприемлемо для нашего климата. К счастью, новое руководство внимательно отнеслось к нашим рекомендациям. В рамках рабочей группы было принято общее решение, которое устроило обе стороны, — рассказал председатель отделения.

Ранее редакция рассказывала о том, какие меры предпринимаются в Новосибирске для борьбы с нелегальной торговлей и в чем город является новатором.