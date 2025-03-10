За срыв сроков возведения ИЖС должны отвечать застройщик и банк, уверен Аксененко

Горячей темой прямого эфира депутата Госдумы РФ, зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александра Аксёненко стала проблема обманутых участников на сегменте индивидуального жилищного строительства.

Парламентарий рассказал, что ранее выносил этот вопрос на всеобщее обсуждение в ходе расширенного заседания Стройкома Госдумы с участием министра строительства Ирэка Файзуллина. Помимо этого, совместно с нескольким застройщикам депутат направил обращения в Генпрокуратуру.

Александр Аксёненко отметил, что в сложившейся ситуации нужно винить не только застройщиков, но и аккредитовавшие их банки. В связи с этим он призвал ужесточить ответственность самих финансовых организаций.

Напомним, лидер новосибирских справедливороссов ранее предлагал доработать закон по ИЖС с целью защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков. Депутат утверждал, что вступивший в силу 1 марта 2025 года ФЗ № 186 «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» не гарантирует полной защиты от мошенников, так как норма о применении эскроу-счетов предполагается добровольной. Подрядчик и заказчик будут сами решать, хотят ли они рассчитываться по такой схеме.

Тогда он рассказал, что к нему обратились за помощью жители Новосибирской области, пострадавшие от деятельности компании «Мегадом». Застройщик пообещал людям построить дома, но не выполнил своих обязательств. В феврале 2025 года руководителя компании арестовали. Общая сумма ущерба оценивается в 150 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Ленинский районный суд Новосибирска принял решение об аресте учредителя новосибирского застройщика — компании ООО «Строй-Плюс» Павла Зеньковича.