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Бизнес-туристы начали интересоваться достопримечательностями Новосибирской области

  • 08/03/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Бизнес-туристы начали интересоваться достопримечательностями Новосибирской области
Ранее они приезжали в регион только на деловые мероприятия

Новосибирск как точка притяжения туристов, только-только начал свое развитие. Об этом корреспонденту Infopro54 заявили участники рынка.

— Новосибирск более-менее известен как научно-культурный центр благодаря, например, Академгородку и НОВАТу. А то, что здесь можно оторваться по полной, мало кто из гостей представляет. Только последние три года я стала получать ответ на вопрос о целях приезда в регион: просто отдыхать, — говорит Мария Давыдова-Сухинина, сопредседатель комитета по туризму реготделения Опора России.

По ее словам, операторы и гиды начали активно возить туристов в Новосибирск после пандемии, в 2021 году. Тогда у гостей стала популярна экотропа «Зверобой». Маршрут проходит по особо охраняемой территории регионального значения — государственному природному заказнику «Легостаевский», и выходит к «Бердским скалам» (скалистому участку, расположенному у реки Бердь). Протяжённость тропы — 2 км. Здесь, за счёт сочетания лесной и степной зон, встречаются редкие растения и животные.

— Гости приезжают в Новосибирск и, выбрав свободный день, отправляются в экскурсии по области. Помимо экотропы, пользуется спросом «Ордынское кольцо», — подчеркнула Мария Давыдова-Сухинина.

По словам эксперта, раньше гости региона были морально не готовы изучать достопримечательности области, так как зачастую приезжали в Новосибирск для участия в конференциях.

— Целевая аудитория нашего региона — это люди в возрасте в среднем 40+, солидные и помотавшиеся по миру. Сейчас по миру особо не поездишь, а в России столько чудес и красот. По моим наблюдениям, большинство гостей этой категории не очень готовы к экстриму, поэтому предпочитают прогулки по спокойным местам. Хотя бывают и исключения. По молодежной аудитории большого охвата пока нет, так как Новосибирск в этом плане не распиарен. Есть над чем работать, — рассказал эксперт.

Напомним, по итогам 2024 года Новосибирск вошел в топ-5 городов России для MICE-туризма. На Новосибирск пришлось 3,3% рабочих командировок россиян. По данным Минэкономразвития области, за 11 месяцев 2024 года туристический поток в регион составил 3147 тыс. поездок, что на 22,8% выше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года

Ранее редакция сообщала о том, что экстремальные экскурсии привлекают туристов в Новосибирскую область. Гости региона готовы идти в поход на снегоступах и ехать на Васюганские болота.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Артём Рязанов

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Рубрики : Общество Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирская область

Теги : туризм популярность


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