Спрос на посуточную аренду в Новосибирске упал на 13%

В 2025 году дополнительные выходные, приуроченные к 8 Марта, были перенесены на 13 июня (по случаю Дня России). Из-за сокращения дней для отдыха спрос на посуточную аренду в Новосибирске в эти дни упал на 13% по сравнению с прошлым годом, сообщили в «Циан.Аналитике».

Снизился спрос и в соседних городах Омске и Красноярске — на 4%. Однако наиболее ощутимое сокращение посуточной аренды зафиксировано в Анапе (на 73%), Геленджике (на 47%) и Сочи (на 46%). Столичные города Санкт-Петербург и Москва также недосчитались туристов — сокращение а рынке посуточной аренды составило 28% и 27% соответственно.

— Длинные выходные в феврале и марте – одни из пиковых дат на рынке посуточной аренды. Их отсутствие в 2025 году нарушило традиционные циклы (когда в конце зимы и начале весны росли и спрос, и ставки) – в этом году оба показателя, напротив, снизились, — прокомментировала эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская.

По данным федерального портала «Мир квартир» в феврале 2025 года в Новосибирске наблюдалась отрицательная динамика ставок аренды по основным типам квартир. Однокомнатные квартиры подешевели на 0,8% (до 30 459 рублей в месяц), двухкомнатные — на 0,7% (до 38 477 рублей в месяц), трехкомнатные — на 0,2% (до 47 866 рублей в месяц). С августа 2023 года по февраль 2025 года арендные ставки на квартиры до 32 кв. метров выросли в 1,5 раза. При этом рост арендных ставок почти в 3 раза превысил рост цен на недвижимость.

— Результат вполне логичный. После старта льготной ипотеки на новостройки и снижения ключевой ставки до минимума ипотека стала значительно выгоднее аренды и, соответственно, цены на недвижимость росли, а величина аренды менялась в соответствии с уровнем инфляции, — констатирует независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что туристы, приезжающие в Новосибирскую область, готовы к самым смелым экспериментам. Гости региона готовы идти в поход на снегоступах и ехать на Васюганские болота. Летом к этому списку добавляются пляжи Обского моря. Особенно популярны у гостей региона базы отдыха, расположенные на побережье водохранилища.

Ранее редакция сообщала, что более 50% туристов, приезжающих в Новосибирскую область, — это гости из соседних регионов Сибири: Красноярский край (13%), Кемеровская область (12,5%), Алтайский край (10,4%). Около 10% туристических визитов — из Москвы.