Удвоить штрафы за некачественный ремонт дорог планируют в Новосибирской области

Размер штрафов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения во время строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорог остается неизменным с 2017 года. И это на фоне постоянно возрастающего числа дорожно-транспортных происшествий, в том числе и по причине плохого качества дорожного полотна. В связи с этим депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий двукратное увеличение штрафов за такие нарушения.

— Лица, в обязанности которых входит обеспечение соответствия требований по безопасности дорожного движения при реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, не всегда качественно их реализуют, — говорится в пояснительной записке инициаторов законопроекта.

Поправки, увеличивающие штрафы, планируется внести в кодекс об административных правонарушениях. В соответствии с новыми правилами должностным лицам за ненадлежащее содержание дорог придется выплатить 40-50 тысяч рублей вместо нынешних 20-30 тысяч рублей. Для юрлиц с 200-300 тыс. рублей штраф вырастет до 400-600 тыс. рублей. Если же нарушения стали причиной нанесения вреда здоровью человека легкой или средней степени тяжести, то размер штрафа для должностных лиц составит 100-200 тыс. рублей вместо нынешних 50-100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн. рублей (сейчас 400-500 тыс. рублей).

Напомним, в 2025 году на ремонт дорог Новосибирска планируется направить не менее 2 млрд рублей. По словам мэра Максима Кудрявцева, сейчас в бюджете на ремонт улично-дорожной сети заложен 1 млрд рублей. Средства уже распределены по объектам, их насчитывается около 15-ти. Глава города поставил задачу подготовиться к конкурсным процедурам и заключению договоров, чтобы приступить к работам как только позволит погода. В 2025 году также запланирована сдача мостов через р. Иню и р. 2-ю Ельцовку, а также путепроводов по улицам Фрунзе и Добролюбова. Начались работы по капитальному ремонту моста через р. Тулу на ул. Петухова, они рассчитаны на два года.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 января повысились все штрафы за большинство нарушений ПДД. Скидка на оплату штрафа, напротив, уменьшилась с 50% до 25%.