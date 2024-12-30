За пощёчину ребёнку на уроке физкультуры условный срок получил житель Усть-Тарки

В Новосибирской области огласили приговор мужчине, ударившем школьника во время урока физкультуры. Инцидент произошёл на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Темп» в Усть-Тарке 12 сентября 2024 года.

Случайно забрёдший на стадион Пётр Кыштымов наблюдал за детьми, играющими в футбол. Увидев, как один из ребят разговаривает, прохожий решил «преподать урок воспитания».

— Мужчина подошёл и дал ребёнку пощёчину — нанёс малолетнему удар ладонью правой руки в область лица справа, отчего тот испытал физическую боль и нравственные страдания. Потерпевшему были причинены телесные повреждения, не повлёкшие за собой расстройство здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности, — сообщили в суде.

Распустивший руки Кыштымов был задержан за хулиганство и явное неуважение к обществу.

По приговору суда ему назначили 1 год 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд взыскал с мужчины компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей за то, что он ударил чужого ребенка. Причиной ярости мужчины стала сломанная игрушка сына.