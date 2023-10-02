Бизнесмен из Новосибирской области выплатил алименты, чтобы не потерять инвестора

Житель п. Озерный Новосибирской области погасил долг по алиментам за двоих детей, а также неустойку по алиментам, присужденную судом, после того как судебный пристав наложила арест на счета бизнесмена. Кроме того, пристав вынесла постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны и наложила запрет на регистрационные действия в отношении пяти объектов недвижимости, находящихся в кредитном обременении. Об этом сообщили в ГУ ФССП по Новосибирской области. Долг составлял 966 тысяч рублей.

— Недавно у гражданина «зависло» подписание договора с инвестором, который проверил будущего партнера на наличие задолженности на сайте ФССП России. По словам представителя должника, у гражданина запланирована бизнес-поездка в другую страну. Но ему не выдали загранпаспорт из-за выставленных ограничений и запретов судебного пристава-исполнителя, — рассказали в ведомстве.

За две недели отец выплатил полностью всю сумму долга. В ведомстве уточнили, что мужчине предстоит платить текущие алименты еще год, до совершеннолетия детей.

Ранее редакция сообщала, что жителю Бердска пришлось погасить долг в 1,4 миллиона рублей, чтобы отдохнуть в Турции.