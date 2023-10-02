Автомобили с флагами ЧВК «Вагнер» заметили в Новосибирске

1 октября колонна автомобилей с флагами ЧВК «Вагнер» проехала по центру Новосибирска. Автопробег был посвящен погибшему в авиакатастрофе Евгению Пригожину.

Конечной точкой участников стала Гусинобродское кладбище, где находится памятник погибшим бойцам ЧВК «Вагнер».

Напомним, что в среду вечером 23 августа под Тверью потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600, на борту которого, согласно списку пассажиров, находился Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин. Список 10 погибших озвучили в Росавиации. 29 августа Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге. После гибели Пригожина на улице Ядринцевской в Новосибирске появился стихийный мемориал в его честь.

Ранее редакция сообщала о том, что в социальных сетях появился ролик с основателем ЧВК Вагнер.