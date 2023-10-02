Начальник теплового участка незаконно передал имущество предприятия в Новосибирске

Возбуждено уголовное дело в связи с растратой имущества должностным лицом МУП «Комбинат бытовых услуг». Об этом сообщает прокуратура по Новосибирской области в Телеграм.

— В августе 2022 года начальник теплового участка №3 подразделения инженерные сети, являясь материально-ответственным лицом, передал вверенное ему имущество (пиломатериалы) общей стоимостью более 250 тыс. руб. третьему лицу, чем совершил растрату вверенного ему имущества в крупном размере, — говорится в сообщение.

Ход расследования уголовного дела на контроле в прокуратуры.

МУП «Комбинат бытовых услуг» — ресурсоснабжающее предприятие, основными направлениями деятельности которого являются теплоснабжение, водоснабжение и прием сточных вод от потребителей города Бердска.

Ранее редакция сообщала о том, что погашены долги за поставку тепловой энергии на сумму более 180 млн рублей в Бердске.