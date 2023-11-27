Бизнесмен, заморозивший мозг умершего отца, придумал, как победить старость в Новосибирске

Сибиряк Алексей Хозяйкин, прославившийся на всю страну своим стремлением вернуть к жизни умершего отца и напечатать ему новое тело на 3D-принтере, увлекся очередной идеей. Только теперь 36-летний новатор мечтает спасти все человечество. Таблетку от старости в мире еще не придумали, но Алексей убежден, что своим стартапом он поддержит ученых и приблизит тот день, когда любой желающий сможет продлить свою жизнь.

Своей историей бизнесмен из Новосибирска поделился с редакцией Infopro54.

«Я дождусь, когда разморозят папу»

Алексей несколько лет назад после смерти близкого человека воспользовался необычным сервисом единственной в России криокомпании. Мужчина отважился заморозить мозг отца, чтобы в будущем вернуть его к жизни.

Сибиряк, кстати, был не первым клиентом КриоРуса, в хранилище компании находится несколько десятков замороженных людей. Алексей очень проникся такой возможностью, заплатил 700 тысяч рублей и заключил договор на 100 лет. Относиться к этой услуге можно по-разному, но у разработчиков на этот счет свое определённое мнение, которое подкреплено научными исследованиями.

― Крионирование ― это последовательность сложных процедур. Их необходимо осуществить для максимального сохранения клеток головного мозга и тела пациента. Для этого изобретены различные криопротекторы — растворы, которыми замещают кровь пациента. Для операции перфузии и для хранения пациентов используется специальное дорогое наукоемкое оборудование. Уже после того как пациент обескровлен, его помещают в большой сосуд Дьюара, и заполняют емкость жидким азотом, ― рассказывают о технологии специалисты.

Не смотря на то, что процедура эта достаточно дорогая, ее популярность не падает. КриоРус заверяет, что уже заморозил 94 человека и 61 домашнего питомца. Чаще всего такой процедуре, по желанию заказчика, подвергаются котики.

Алексей искренне верит в развитие современной медицины и технологий. Он убежден, что его папу смогут оживить.

— Я принял это решение еще задолго до смерти отца. Он умер рано от рака легких, ему было всего 56 лет. Лет через 30, когда наука научится возвращать замороженных людей, мой папа снова увидит этот мир. Мне рассказали, что сначала восстановят по размороженному мозгу память отца. А потом ему напечатают на 3D-принтере молодое, здоровое тело. А уже с реабилитацией в незнакомом ему мире, где он многое пропустил, поможем ему мы, близкие, ― рассуждает предприниматель.

В этой прекрасной истории есть одна важная деталь ― дождаться и дожить до того момента, когда все это можно будет осуществить.

Маркетплейс против старости

Вопрос продолжительности жизни уже давно волнует российских и зарубежных ученых. Новый тренд среди магнатов из Кремниевой Долины — инвестировать в стартапы, борющиеся со старением человека. В нашей стране тоже есть отдельные умы, которые изучают данную проблему. Пока в Росси научились только продлять жизнь лабораторным мышам. И то всего на полтора месяца. Хотя, если верить в лучшее, а также финансировать эти разработки, то можно сильно продвинуться на пути к бессмертию, считает наш земляк.

Алексей Хозяйкин выбрал свой способ ― поддержать ученых деньгами и вовлечь в этот процесс как можно больше людей.

― Я создал главный маркетплейс. Это кульминационная инновация в сфере продаж. Её вершина. Свою прибыль главный маркетплейс направляет на создание самых революционных и прогрессивных технологий, а своих клиентов автоматически делает совладельцами этих технологий. Как только человечество поймёт, что такое главный маркетплейс ― пути назад уже не будет. Вся мировая торговля перейдет на модель главного маркетплейса, при которой на свою прибыль ты создаешь для людей что-то максимально полезное. Итак, мой маркетплейс — это инструмент, созданный с единственной целью ― победить старение. И этот инструмент уже работает и доступен каждому. Просто пользуясь главным маркетплейсом ты получаешь токены для оплаты технологий продления жизни и эпигенетического омоложения, ― рассказывает о своем новом направлении Хозяйкин.

Схема, которую предлагает предприниматель, простая: нужно продавать или покупать на его площадке. Он честно обещает всю прибыль вкладывать в науку, а людям дать возможность доступа к таблетке от старости.

― Нет, таблетку такую еще не изобрели. А если и изобретут, то нам с вами не скажут. Поэтому я придумал инструмент создания такой таблетки и гарантию того, что она будет открыта для всех, а не только для мировых элит, ― уверяет предприниматель.

Алексей объясняет, что на данный момент только начал развивать базу продавцов маркетплейса, поэтому еще не определено, в какие именно научные направления будет направляться финансирование. Опять же выбирать это он планирует вместе с участниками проекта, а не единолично.

Экспертное мнение

В настоящее время оценить перспективу прекрасного будущего, в котором люди живут вечно, нам не поможет ни один научный гений. А вот с инструментом достижения этой цели дела обстоят проще. С платформой и идеей Хозяйкина мы попросили ознакомиться эксперта в вопросах электронной торговли Алексея Москаленко.

― Я открыл ссылку, которую вы мне прислали. Сразу скажу, что это не маркетплейс, а простейший интернет-магазин. Возможно, что этот предприниматель не понимает, что нужно делать. Это просто хайп какой-то. Там нет шансов продать или купить товар. Собрав что-то в корзину, я не могу оплатить даже. Кроме того, нет логистики, нет понимания, когда этот товар у меня будет, в каком количестве этот товар есть, ― прокомментировал президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко.

Громкая миссия интернет-магазина вызывает много споров у интернет-пользователей. Многие заподозрили в этой схеме признаки мошенничества. Мы попросили юриста проверить насколько этот стартап соответствует закону.