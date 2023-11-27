Рекламодателям

Бизнесмен, заморозивший мозг умершего отца, придумал, как победить старость в Новосибирске

  • 27/11/2023, 17:00
Автор:
Бизнесмен, заморозивший мозг умершего отца, придумал, как победить старость в Новосибирске
Предприниматель-романтик планирует все свои доходы отдавать научным разработчикам, которые работают над бессмертием.

Сибиряк Алексей Хозяйкин, прославившийся на всю страну своим стремлением вернуть к жизни умершего отца и напечатать ему новое тело на 3D-принтере, увлекся очередной идеей. Только теперь 36-летний новатор мечтает спасти все человечество. Таблетку от старости в мире еще не придумали, но Алексей убежден, что своим стартапом он поддержит ученых и приблизит тот день, когда любой желающий сможет продлить свою жизнь.

Своей историей бизнесмен из Новосибирска поделился с редакцией Infopro54.

«Я дождусь, когда разморозят папу»

Алексей несколько лет назад после смерти близкого человека воспользовался необычным сервисом единственной в России криокомпании. Мужчина отважился заморозить мозг отца, чтобы в будущем вернуть его к жизни.

Сибиряк, кстати, был не первым клиентом КриоРуса, в хранилище компании находится несколько десятков замороженных людей. Алексей очень проникся такой возможностью, заплатил 700 тысяч рублей и заключил договор на 100 лет. Относиться к этой услуге можно по-разному, но у разработчиков на этот счет свое определённое мнение, которое подкреплено научными исследованиями.

― Крионирование ― это последовательность сложных процедур. Их необходимо осуществить для максимального сохранения клеток головного мозга и тела пациента. Для этого изобретены различные криопротекторы — растворы, которыми замещают кровь пациента.  Для операции перфузии и для хранения пациентов используется специальное дорогое наукоемкое оборудование. Уже после того как пациент обескровлен, его помещают в большой сосуд Дьюара, и заполняют емкость жидким азотом, ― рассказывают о технологии специалисты.

Бизнесмен, заморозивший мозг умершего отца, придумал, как победить старость в Новосибирске

Не смотря на то, что процедура эта достаточно дорогая, ее популярность не падает. КриоРус заверяет, что уже заморозил 94 человека и 61 домашнего питомца. Чаще всего такой процедуре, по желанию заказчика, подвергаются котики.

Алексей искренне верит в развитие современной медицины и технологий. Он убежден, что его папу смогут оживить.

— Я принял это решение еще задолго до смерти отца. Он умер рано от рака легких, ему было всего 56 лет. Лет через 30, когда наука научится возвращать замороженных людей, мой папа снова увидит этот мир. Мне рассказали, что сначала восстановят по размороженному мозгу память отца. А потом ему напечатают на 3D-принтере молодое, здоровое тело. А уже с реабилитацией в незнакомом ему мире, где он многое пропустил, поможем ему мы, близкие, ― рассуждает предприниматель.

В этой прекрасной истории есть одна важная деталь ― дождаться и дожить до того момента, когда все это можно будет осуществить.

Маркетплейс против старости

Вопрос продолжительности жизни уже давно волнует российских и зарубежных ученых. Новый тренд среди магнатов из Кремниевой Долины — инвестировать в стартапы, борющиеся со старением человека. В нашей стране тоже есть отдельные умы, которые изучают данную проблему. Пока в Росси научились только продлять жизнь лабораторным мышам. И то всего на полтора месяца. Хотя, если верить в лучшее, а также финансировать эти разработки, то можно сильно продвинуться на пути к бессмертию, считает наш земляк.

Алексей Хозяйкин выбрал свой способ ― поддержать ученых деньгами и вовлечь в этот процесс как можно больше людей.

― Я создал главный маркетплейс. Это кульминационная инновация в сфере продаж. Её вершина. Свою прибыль главный маркетплейс направляет на создание самых революционных и прогрессивных технологий, а своих клиентов автоматически делает совладельцами этих технологий. Как только человечество поймёт, что такое главный маркетплейс ― пути назад уже не будет. Вся мировая торговля перейдет на модель главного маркетплейса, при которой на свою прибыль ты создаешь для людей что-то максимально полезное. Итак, мой маркетплейс — это инструмент, созданный с единственной целью ― победить старение. И этот инструмент уже работает и доступен каждому. Просто пользуясь главным маркетплейсом ты получаешь токены для оплаты технологий продления жизни и эпигенетического омоложения, ― рассказывает о своем новом направлении Хозяйкин.

Бизнесмен, заморозивший мозг умершего отца, придумал, как победить старость в Новосибирске

Схема, которую предлагает предприниматель, простая: нужно продавать или покупать на его площадке. Он честно обещает всю прибыль вкладывать в науку, а людям дать возможность доступа к таблетке от старости.

― Нет, таблетку такую еще не изобрели. А если и изобретут, то нам с вами не скажут. Поэтому я придумал инструмент создания такой таблетки и гарантию того, что она будет открыта для всех, а не только для мировых элит, ― уверяет предприниматель.

Алексей объясняет, что на данный момент только начал развивать базу продавцов маркетплейса, поэтому еще не определено, в какие именно научные направления будет направляться финансирование. Опять же выбирать это он планирует вместе с участниками проекта, а не единолично.

Экспертное мнение

В настоящее время оценить перспективу прекрасного будущего, в котором люди живут вечно, нам не поможет ни один научный гений. А вот с инструментом достижения этой цели дела обстоят проще. С платформой и идеей Хозяйкина мы попросили ознакомиться эксперта в вопросах электронной торговли Алексея Москаленко.

― Я открыл ссылку, которую вы мне прислали. Сразу скажу, что это не маркетплейс, а простейший интернет-магазин. Возможно, что этот предприниматель не понимает, что нужно делать. Это просто хайп какой-то. Там нет шансов продать или купить товар. Собрав что-то в корзину, я не могу оплатить даже. Кроме того, нет логистики, нет понимания, когда этот товар у меня будет, в каком количестве этот товар есть, ― прокомментировал президент Ассоциации представителей электронной торговли Сибири Алексей Москаленко.

Громкая миссия интернет-магазина вызывает много споров у интернет-пользователей. Многие заподозрили в этой схеме признаки мошенничества. Мы попросили юриста проверить насколько этот стартап соответствует закону.

― Не вижу никакого криминала. Как коммерсант хочет распорядиться своими доходами ― это его дело: потратить на бездомных животных или на детей, вложить в изобретение вечного двигателя или чудо-таблетки. Мы же не спрашиваем, куда будет тратить деньги любой другой магазин от продажи нам товаров. Иногда торговые сети даже говорят ― куда. Например, каждый рубль с товара в детские дома. Но это их дело как заманить к себе клиентов. В данном случае предприниматель собирается брать деньги за реальные услуги маркетплейса. Про право приобрести эти таблетки за бонусы на его сайте нечего не написано, ― считает новосибирский юрист Константин Зиновьев.

Фото: личный архив Алексея Хозяйкина/КриоРус.

386

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Старость маркетплейс заморозил отца бизнес


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02
Военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии
3/11/23 10:15
Боец из Новосибирской области Валентин Чебыкин погиб в зоне СВО
1/11/23 11:38

Подрядчика для уборки улиц ищут в Первомайке

В мэрии неоднократно обсуждался вопрос о передаче этих функций на аутсорсинг бизнесу.
Читать далее >>

СЕЛЛ-Сервис вышел в Узбекистан

К середине 2024 года компания планирует получить на этом рынку до 100 млн рублей выручки в месяц.
Читать далее >>

Фото животных с детенышами в День матери разместил Новосибирский зоопарк

В коллекции зоопарка представлены более 790 видов животных.
Читать далее >>

Новосибирский завод резки металла практически отказался от трейдинга

При этом продолжает наращивать выручку.
Читать далее >>

Троллейбусы по лизингу в Новосибирск поставит компания Минтранса России

Компания стала единственным участником аукциона.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Новосибирская «Барби» построила успешный бизнес благодаря материнству

Розовый домик и сумка в роддом: новосибирская Барби построила успешный бизнес благодаря материнству

Алена Аринова создала в Новосибирске первый в мире сервис по сборам в роддом и стала настоящим ангелом-хранителем для беременных девушек.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Владельцев дорогих модных магазинов назвали в Новосибирске
27/11/23 17:27
Бизнес
Бизнесмен, заморозивший мозг умершего отца, придумал, как победить старость в Новосибирске
27/11/23 17:00
Бизнес Общество
Жителю Москвы помогли вернуть зарплату приставы Новосибирска
27/11/23 16:53
Право&Порядок
Экс-сенатора Владимира Лаптева отправят в колонию строгого режима на пять лет
27/11/23 16:49
Власть Право&Порядок
В МВД по Болотнинскому району новый руководитель — Алексей Седышев
27/11/23 16:48
Отставки и назначения
Новые сто рублей появились в Новосибирской области
27/11/23 16:47
Общество
Сенатор Александр Карелин наградил детей-героев медалями в Новосибирске
27/11/23 16:46
Общество
На предприятии в Сибири за возгоранием угля проследит умное видеонаблюдение
27/11/23 16:08
Бизнес Промышленность
Новосибирцы стали чаще приобретать мужскую одежду и обувь
27/11/23 15:48
Общество
Сибирь Арена заменит стекла на витражи
27/11/23 15:32
Общество
В СВО погиб Александр Сергеев из Маслянинского района Новосибирской области
27/11/23 15:17
Общество
СПБ Биржа опровергла свое банкротство
27/11/23 14:45
Бизнес Финансы
«Истошно кричал от боли»: жителя Новосибирска ударило током в троллейбусе
27/11/23 14:05
Происшествия
Водитель автомобиля сбил девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске
27/11/23 14:01
Происшествия
Общественники оспаривают решение суда по Правобережному мусорному комплексу в Новосибирске
27/11/23 14:01
Власть Общество
«Боролась за детей на ток-шоу»: что известно о женщине, убившей мачеху и ее мужа под Новосибирском
27/11/23 13:35
Общество
В зоне СВО погиб лидер искитимских справедливороссов
27/11/23 13:29
Общество
«Расцветай» в Санкт-Петербурге: квартиры от 4,1 млн в 25 минутах от метро
27/11/23 13:23
Недвижимость
Браконьеров поймали в Убинском районе Новосибирской области
27/11/23 12:36
Право&Порядок
Два участка дороги «Новосибирск – Кочки − Павлодар» планируют отремонтировать
27/11/23 12:05
Бизнес Транспорт
Популярное
Эксперты составили список худших машин с пробегом
27/11/23 11:53
Как избежать последствий переохлаждения
27/11/23 10:32
Экономист рассказала о повышении пенсии тем, кто оформляет ее впервые
27/11/23 9:43
Водителей предупредили о предстоящем дефиците запчастей для корейских машин
24/11/23 15:53
Пострадавшие в чрезвычайных ситуациях могут получить дополнительный выходной
24/11/23 10:36
Новой целью мошенников стали дети
24/11/23 9:37
Новости компаний
Держателям премиальных розничных и бизнес-карт Уралсиба станет доступен Mir Pass
27/11/23 15:50
ВТБ увеличит доходность по накопительному счету за транзакции по карте
27/11/23 15:42
Объекты АО «РЭС» получили сертификаты соответствия
27/11/23 14:33
Сибиряки вложили в памятные монеты 132 млн рублей с начала 2023 года
27/11/23 12:26
Успеть до Нового года: у сибиряков есть возможность оформить кредит с выгодной ставкой
27/11/23 10:49
Женщины оформляют почти каждую вторую «семейную» ипотеку
24/11/23 17:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска