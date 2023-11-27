Жителю Москвы помогли вернуть зарплату приставы Новосибирска

Москвичу Денису помогли вернуть положение деньги новосибирские приставы. Об этом сообщает пресс-служба ФССП по Новосибирской области.

48-летний Денис вместе с своей дочерью несколько лет назад приехал в Новосибирск на заработки. Он устроился в компанию по оптовой торговле. Все было хорошо, отличная зарплата. Туда же через некоторое время он устроил свою дочь.

Но через время выплаты стали не полными. Компания говорила москвичу, что наступили трудные времена.

— Проработав так почти год, Денис с дочерью написали заявления об увольнении, — говорится в сообщении.

Однако работодатель не смог выплатить всю заработанную сумму, но обещал вернуть в ближайшее время.

Поверив обещаниям, семья спокойно отправилась домой в Москву. Но ни через месяц, ни через полгода обещанные деньги не выплатили.

— Все это время с работодателем Денис общался по телефону, слушая клятвенные обещания, но на деле это ни к чему не привело, — отметили в сообщении.

Денису надоели отговорки, и он подал в суд иск с требованием выплатить около 1 миллиона рублей.

В декабре 2022 года исполнительные документы поступили к судебным приставам.

Пристав выяснила, что на балансе фирмы отсутствует имущество, а со счетов компании в счет погашения задолженности было списано чуть более 50 тысяч рублей.

Недавно на один из банковских счетов должника поступили деньги. Судебный пристав тут же произвела взыскание. Денег хватило для полного погашения задолженности.

В настоящее время деньги перечислены Денису.

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