Благодаря поддержке регионального правительства 20 обновлённых трамваев с обогревом и низким полом будут курсировать по Новосибирску

Начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Наталья Филипенко отметила, что модернизация осуществляется при поддержке правительства региона – это 65 % стоимости работ. В этом году, по ее словам, запустят 20 модернизированных трамвайных вагонов типа Т701 производства совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ Сибирь». У них по четыре двери вместо трех, низкий пол, встроены кондиционеры в пассажирском салоне и кабине водителя, усилена система отопления салона.

Ожидается, что обновленные трамвайные вагоны будут эксплуатироваться на маршрутах правобережной трамвайной сети Новосибирска, приоритетно на маршруте № 13.

В пресс-службе регионального правительства сообщили, что за последнее время при поддержке регионального Правительства областной центр получил 200 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и 190 автобусов.

Также в рамках нацпроекта БКД Новосибирск получил ещё 58 троллейбусов с автономным ходом, которые уже курсируют на муниципальных маршрутах.