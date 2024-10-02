Два автомобиля вспыхнули на улице Макаренко в Новосибирске

В ночь на 2 октября 2024 года в Новосибирске произошло возгорание двух автомобилей.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожарные были вызваны на место происшествия по адресу улица Макаренко в 03:48.
Через пять минут сотрудники ведомства уже были на месте ЧП.
Пламя охватило автомобили Honda и Renault. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в 04:16.
Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.
Для тушения были привлечены восемь человек и две единицы техники. На данный момент причины возгорания остаются неизвестными.
Ранее редакция сообщала о том, что более 120 пожаров ликвидировали в Новосибирской области.
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