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Два автомобиля вспыхнули на улице Макаренко в Новосибирске

  • 02/10/2024, 12:00
Автор: Артем Рязанов
Два автомобиля на улице Макаренко вспыхнули в Новосибирске
Причины возгорания неизвестны.

В ночь на 2 октября 2024 года в Новосибирске произошло возгорание двух автомобилей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пожарные были вызваны на место происшествия по адресу улица Макаренко в 03:48.

Через пять минут сотрудники ведомства уже были на месте ЧП.

Пламя охватило автомобили Honda и Renault. Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в 04:16.

Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

Для тушения были привлечены восемь человек и две единицы техники. На данный момент причины возгорания остаются неизвестными.

Ранее редакция сообщала о том, что более 120 пожаров ликвидировали в Новосибирской области.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik         

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : пожар МЧС автомобили


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