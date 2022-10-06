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Благотворительная акция «Новосибирские театры и концертные организации – Донбассу»

  • 06/10/2022, 09:23
Благотворительная акция
В период с 6 октября по 15 ноября 2022 года будет сыграна серия благотворительных спектаклей и концертных программ, сбор от которых пойдет на восстановление жизнедеятельности культурных организаций и возобновление театрально-концертной деятельности в Донбассе.

Директор Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» Александр Кулябин выступил с инициативой проведения благотворительной акции «Новосибирские театры и концертные организации – Донбассу».

Все мы сегодня с волнением и тревогой следим за развитием текущих событий и не можем не думать о тех, кто находится в эпицентре. Разрушения в городах и селах Донбасса очень сильны, а потери невосполнимы.

Мы не должны оставаться безучастными к горю, обрушившемуся на семьи мирных людей, в том числе наших коллег, и всеми силами готовы помогать им – сегодня нет чужой беды, есть только общее доброе дело.

Новосибирский государственный академический драматический театр «Красный факел» в лице директора Александра Прокопьевича Кулябина и Новосибирское отделение СТД РФ в лице председателя Сергея Николаевича Афанасьева выступают с совместной инициативой проведения в Новосибирской области серии благотворительных мероприятий с целью помощи театрально-концертным организациям Донбасса. Проведение благотворительной акции поддержано министерством культуры Новосибирской области.

К благотворительной акции присоединились драматические театры и концертные организации Новосибирской области: Новосибирский академический драматический театр «Красный факел»,  Новосибирская государственная филармония, Государственный академический Сибирский русский народный хор (Сибирь-Концерт), Государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны», Молодежный драматический театр «На окраине» из г. Карасук, Актерское товарищество «Понедельник», Творческое объединение «Дом Актера». Важно отметить, что в акции принимают участие не только государственные учреждения культуры, но и частные творческие объединения. Кроме того, в сборе средств примут участие Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» и Театральная компания «ГАММА».

В период с 6 октября по 15 ноября 2022 года будет сыграна серия благотворительных спектаклей и концертных программ, сбор от которых пойдет на восстановление жизнедеятельности культурных организаций и возобновление театрально-концертной деятельности в Донбассе.

Все собранные средства будут аккумулироваться на счету открытого в «Красном факеле» и предназначенного для целевого использования на творческие и гуманитарные проекты Благотворительного Фонда им. В. П. Редлих. По завершении цикла мероприятий будет организовано приобретение необходимого оборудования и материалов, которые будут направлены на Донбасс. Вся отчетная документация будет открыта и обнародована.

Благотворительная акция стартует 6 октября – в Государственном концертном зале им. А.М. Каца Новосибирской филармонии в рамках Музыкального фестиваля «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» состоится «Гала-концерт – 1», в котором прозвучат произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, И. Брамса, К. Сен-Санса и других великих композиторов.

Возраст: 16+

Фото предоставлено НГАДТ «Красный факел»

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : театр благотворительная акция


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