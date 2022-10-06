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Помощь в сборе мобилизованных «ушла в народ»

  • 06/10/2022, 08:35
что нужно мобилизованным
В Новосибирске появилось большое количество групп, созданных по инициативе предпринимателей, общественников и обычных горожан, покупающих то, что нужно мобилизованным.

Не замкнулись и не озлобились

Неравнодушные новосибирцы активно объединяются и организуют пункты приема помощи для сибиряков, попавших под частичную мобилизацию. Как отмечают организаторы, людей приходит много, они помогают с большим энтузиазмом, так как понимают, что в такую ситуацию может попасть кто угодно: ты сам, член твоей семьи, твой друг или коллега. Многие хотят внести свой небольшой вклад, чтобы облегчить условия жизни мобилизованных.

Председатель ТОС «Бронный» Валентина Кинева рассказывает, что ей с самого начала частичной мобилизации звонили жены и матери тех, кто получил повестки. Они говорили, что горе пришло в страну, а не только в семью.

— Каждый в душе понимает, что их сын или муж отправляется на фронт. Они хотят максимально укомплектовать близкого человека, а средств не всегда хватает. Поэтому мы приняли решение создать группу помощи мобилизованным через неделю после начала частичной мобилизации, — поясняет Валентина Кинева.

Виктория Скулкина, предприниматель, организатор одной из групп сбора помощи, проживающая на 5-ом микрорайоне в Калининском районе,  создала ее для своих знакомых.

что нужно мобилизованным

— Я даже не думала, что люди так быстро откликнутся на зов. Откликнулись не только близкие и знакомые, а люди по всему Новосибирску. Теперь об этой группе помощи знают даже в Москве, — поделилась Виктория. — Очень радостно сознавать, что люди у нас не замкнулись в своей скорлупе, не озлобились, а хотят помогать другим и не жалеют для этого ни денег, ни времени, ни сил.

Она рассказала, что сейчас все свое время тратит на организацию сбора вещей для мобилизованных, курируя бизнес и сотрудников дистанционно.

Кто-то делает скидки

В основном новосибирцы несут вещи, которые необходимы мобилизованным. Этот список опубликован во многих СМИ, его также можно найти в интернете. Поступают и пожертвования, на которые закупаются необходимые вещи. Например, по медикаментам волонтеры работают с сетью аптек. Сначала делают заказ на определенное количество лекарств, а потом с документами его забирают. Вещами, по словам Виктории Скулкиной, волонтеры закупаются в основном на барахолке, так как там более адекватные цены по сравнению с магазинами и интернет-площадками, то есть можно отправить помощь большему количеству мобилизованных.

помощь мобилизованным— В субботу с первой партией посылок мы ездили в Академгородок. Там охотно приняли помощь. Привезли им специальные стельки в обувь в количестве 2100 штук, 35 блоков сигарет, упаковки трусов, носков, а также железную посуду, — поделилась Виктория. — Железная посуда им в принципе не нужна. Они питаются в столовой, и хорошо. Мы специально это узнавали. К примеру, на завтрак у них: гречка, яйцо, два кусочка сыра, два кусочка масла, хлеб без ограничения, компот плюс чай. Фрукты и соки тоже им дают. Но все мы понимаем, что вечером они сразу не ложатся спать. Кому-то хочется попить чаю. Вся требуемая одежда им тоже выдается, возможно, не всем сразу, а постепенно, так как в часть прибывают из разных городов, но некоторые товары либо в дефиците, либо лишними точно не будут, и с ними мы стараемся помочь.

 

Помимо Новосибирска, Виктория и ее единомышленники отправляют посылки и в другие города России. Например, все, что насобирали за эту неделю, скоро поедет в город Керчь, на фронт.

Валентина Кинева рассказывает, что, закупая товары для посылок, волонтеры неоднократно сталкивались с такой ситуацией: предприниматели предлагают сначала одну цену, а потом, когда узнают, куда именно пойдет купленное, делают большие скидки. Чуть ли не каждый день волонтеры ТОС «Бронный» покупают и отвозят помощь мобилизованным.

А кто-то зарабатывает

К сожалению, уже появились проблемы, и серьезные. Волонтеры с горечью говорят о резком повышении цен на различные товары, которые необходимы мобилизованным.

— Люди начали зарабатывать на этом деньги. Непорядочные люди! Если бегать по аптекам, то будет нереально что-либо купить из-за завышенных цен и дефицита некоторых товаров, —рассказывает Виктория. — В огромном дефиците оказались балаклавы, пятиточечники, термобелье, спальники, варежки и маскхалаты. Поэтому мы сейчас закупились рулонами тканей. Девчонки будут ручками шить их, а потом мы направим их на фронт.

 

что нужно мобилизованным

Валентина Кинева также говорит, что при комплектовании посылок общественники столкнулись с дефицитом многих товаров. На данный момент не хватает ремней и туристических ковриков.

— Мы в «Ашане» купили все коврики под ноль. Все 25 штук, которые были. И все, нигде их больше найти не можем, — рассказывает она.

Виктория Скулкина обращает внимание тех, кто хочет внести свою лепту в поддержку мобилизованных: в связи с волонтерской деятельностью резко выросло количество мошенников. Они воруют различные скриншоты с документацией для якобы подтверждения своих благих действий. Она лично уже сталкивалась с фейками: от «Давайте объединимся в одну группу» до «Двум бойца требуется срочная помощь». При этом никаких доказательств мошенники не могут предоставить.

— Не верьте таким обещаниям. Очень внимательно изучайте информацию, которую дают группы волонтеров. А еще лучше — приезжайте и присоединяйтесь к нашей работе. Тогда вы точно будете знать, что мы занимаемся не фейками, а реально работаем, — приглашает Виктория Скулкина.

Кстати, каждое утро организаторы этой группы садятся за отчеты о полученных деньгах, складывают остаток со вчерашнего дня и снова едут покупать все,что нужно мобилизованным. Все документы о покупках размещаются в группе. Как и фото с отчетами о доставке посылок.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области завершилась первая волна частичной мобилизации. 

Фото из групп волонтеров Новосибирска

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : что нужно мобилизованным Частичная мобилизация волонтёры


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