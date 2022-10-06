72% новосибирских перевозчиков находятся на грани выживания

В сентябре мэрия Новосибирска анонсировала очередное повышение тарифов на общественный транспорт. Насколько вырастет стоимость, проезда пока неизвестно. В предыдущие годы она поднималась на 1 рубль за год. Больше были развязаны руки у маршрутчиков, где тариф индексировался и на 5 рублей. На нерегулируемых маршрутах стоимость проезда зависела исключительно от спроса и нередко была элементом конкурентной борьбы между перевозчиками за пассажиров. О новом повышении информация ходит разная: от 30 до 45 рублей за проезд, но точные цифры будут названы после оценки не только экономических, но и политических рисков индексации. Понятно, что акции протеста в связи с резким повышением стоимости проезда на общественном транспорте никому не нужны. Особенно с учетом предстоящего повышения тарифов на ЖКХ и капремонт.

— Согласно полученным нами данным, 52% перевозчиков работают на рынке от 21 года и более. Средний возраст предприятий отрасли в регионе составляет 25 лет. У половины перевозчиков — от 11 до 30 автобусов, а штат сотрудников составляет от 11 до 50 человек, — прокомментировала результаты опроса председатель комиссии по пассажирским перевозкам реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Марина Ярцева на заседании профильной группы.

Пока в кулуарах идет борьба за новый тариф, в реготделении «ОПОРЫ РОССИИ» решили оценить ситуацию на рынке пассажирских перевозок региона. В опросе приняли участие 56 транспортных предприятий, на балансе которых в совокупности находятся более 1 тысячи автобусов и работают более 2,5 тысячи человек.

По ее словам, оценивая планы на 2022 год, 72% перевозчиков заявили, что работают по принципу «лишь бы выжить». Только 16% сообщили о планах развиваться и покупать новые автобусы. При этом региональные меры поддержки в 2022 году получили только 14% компаний — на сохранение занятости и в виде субсидий на приобретение автобусов.

К наиболее актуальным мерам поддержки отрасли ее участники отнесли снижение налоговой нагрузки по УСН, кредитование на льготных условиях, увеличение норматива удельных затрат, повышение субсидирования тарифов и снижение законодательных требований для осуществления деятельности.

Уперлись в тарифы

Разговор о тарифах снова уперся в их экономическое обоснование. Перевозчики заявляют, что действующая цена за проезд убыточна, а чиновники предлагают предоставить им четкий список затрат, подтверждающий эти слова, с которым можно идти в департамент по тарифам и обосновывать конкретное повышение. Этот вопрос поднимается уже много лет, и, судя по комментарию Минтранса, ведомство до сих пор не может добиться этих документов от коммерсантов.

— Я согласен с тем, что сумма, которая сегодня компенсируется за километр, в тарифе не достаточна. Но я уже 4 года прошу перевозчиков показать нормальный расчет и экономическое обоснование тарифа — пока одни разговоры. Включать в тариф расходы на содержание котельной, отапливающей ваше предприятие и другие, вам естественно никто не даст, — комментирует замминистра транспорта Вячеслав Невежин.

Перевозчики в очередной раз заявили, что все цены на автобусы, ГСМ, запчасти и прочие расходы — прозрачные, их можно легко «снять с рынка» (То есть не нужно их требовать от самих перевозчиков. — Ред.).

Более четко ситуацию с расходной частью бизнеса обозначила представитель городских перевозчиков, гендиректор ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАПТ-1» Надежда Портнягина.

— В Москве, Санкт-Петербурге вопросы о тарифе не поднимаются, так как там базовая стоимость проезда составляет 51 и 44 рубля соответственно и равна себестоимости. Наш тариф — 26 рублей, и возможности наших городов не покрывают себестоимость. У нас невозможно сэкономить при правильном ведении деятельности, чтобы покупать новый транспорт и вести текущую деятельность, — поясняет она. — Мы — крупное предприятие, у которого в парке 83 автобуса со статусом системообразующего, сейчас берем в кредит 3 новых автобуса и сможем его закрыть его только работая всем парком в течение 5 лет!

Субсидия за льготников

— Если говорить об увеличении компенсации за льготников, то мы тоже согласны обсуждать эту тему, но тогда нам придется убирать маршруты с нерегулируемыми тарифами. Сегодня вы скажете, что проезд стоит 700 рублей, а завтра — 10 тысяч? В бюджете никаких денег не хватит на такие компенсации. Если маршруты будут регулируемыми, то мы сможем выплачивать по ним компенсацию, — парировал Невежин.

Недобросовестная конкуренция

Участники рынка предложили приравнять тарифы перевозчиков и субсидии по льготникам, объясняя это тем, что сейчас правительство возмещает от 50 до 70% расходов, то есть перекладывает часть своей обязанности на плечи перевозчиков. За счет увеличения процента субсидии можно было бы повышать зарплату водителям, обновлять парк, улучшать ремонтную базу.

Весьма раздражающим фактором для перевозчиков продолжает оставаться недобросовестная конкуренция. Речь идет о предпринимателях, которые осуществляют перевозки как внутри города, так и по межмуниципальным, межрегиональным и межстрановым маршрутам. Добросовестные участники рынка вкладывают большие деньги, соблюдают все требования по комплектованию автобусов, получению документов, обучению водителей, а недобросовестные все это игнорируют, в итоге перетягивают на себя пассажиров и рушат экономику рынка.

Льготы для отрасли

Участники новосибирского рынка пассажирских перевозок предложили на федеральном уровне добиваться распространения льгот, которые сейчас уже предусмотрены для многих отраслей экономики, на транспортную сферу. Если это будет принято, то перевозчики получат доступ к уже имеющимся льготным кредитам и лизинговым программам на обновление парка без разработки каких-то специализированных предложений.

— Сейчас мы, как транспортная отрасль, не попадаем ни под одну такую программу. Предлагаем выйти с предложением на федералов, чтобы нас тоже признали приоритетной отраслью, если мы нужны для городов и регионов, — заявили предприниматели.

Дополнительная нагрузка

Надежда Портнягина обратила внимание еще на одну тему, волнующую предпринимателей.

— Для отрасли в последние годы принимается много нововведений: обучение и сертификация водителей, установка тахографов, оборудования для учета в системе «ЭРА-ГЛОНАСС», для приема безналичных платежей, размещение видеокамер в салонах и т.д. А за чей счет? За счет перевозчика, который может окупить эти расходы только за счет тарифа, — поясняет она.

Рынок сжимается

Между тем ситуация с тарифами, которую усугубил ковид, а также снижение платежеспособности населения уже приводят к сокращению количества игроков.

К примеру Жанна Перлик с 2010 года работала бухгалтером и механиком в ИП, который обслуживал маршрут Новосибирск–Половинное, в том числе перевозил льготников, рассказала, что последнюю субсидию на обновление парка компания получила в 2013 году.

— Нас убила пандемия. В 2020 году у нас резко уменьшился пассажиропоток. Мы год ходили пустыми, возили по 4-5 льготников, за которых получали частичную компенсацию из бюджета. В итоге отработали в глубокий минус и приняли решение закрыться, — пояснила она.

— В районах построили МФЦ, стал доступен интернет, многие услуги сейчас можно сделать дистанционно, нет смысла ехать за ними в город, — поясняет он. — Кроме того, растет сеть ФАПов, расширяются районные поликлиники и больницы, что также сильно снижает трафик. Это тоже сказывается на отрасли, а не только пандемия.

Вячеслав Невежин сообщил, что последние 5 лет в регионе наблюдается тенденция к снижению подвижности населения. Почти везде перевозки упали на 30%. За 3 года закрылись 15 межмуниципальных и межрайонных маршрутов, которые оказались невостребованными.

Жанна Перлик не исключила, что скоро перевозчики могут начать уходить с рынка в еще более массовом порядке. В том числе по причине нехватки водителей.

— Людей нет. Перевозчики не могут предложить им конкурентные зарплаты из-за низкого тарифа. После ухода пенсионеров работать будет просто некому, — предупреждает она. — Наша история закончилась, но транспортная отрасль нужна экономике, она продолжает работать, но при неадекватном тарифе просто не выживет.

В итоге председатель реготделения Игорь Салов предложил предпринимателям все-таки решиться и раскрыть экономику реального тарифа, чтобы бизнес-объединение с документами и цифрами пошло в Минтранс и департамент по тарифам. Он также пояснил, что профильный комитет проработает предложение об анализе предоставления госсубсидий по отраслям и сформирует предложения по поддержке транспортной отрасли. С этими документами реготделение планирует выйти на федеральный офис «ОПОРЫ РОССИИ» и далее на Минтранс РФ. Надежда Портнягина, от лица новосибирских перевозчиков сообщила, что планирует вынести актуальные для отрасли проблемы на конференцию Российского транспортного союза, который пройдет в середине октября.

Ранее редакция рассказывала об опыте других городов России по реформе общественного транспорта, когда бюджет дотирует пассажирские перевозки после реформы на миллиарды рублей.