Главы районов и муниципалитетов Новосибирской области подтверждают полномочия

Об этом в рамках оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Андрей Травников. По его словам, в тех районах, где состоялись сессии, все действующие главы подтвердили свои полномочия, переизбравшись на новый срок. Таким образом, главами районов остаются Виктор Губер (Чановский), Александр Апель (Чистоозерный), Сергей Черных (Венгеровский), Николай Кузнецов (Кыштовский) и Евгений Шестернин (Бердск). Все представляют партию «Единая Россия».

В Чановском районе, по результатам конкурсного отбора кандидатур, на должность главы конкурсная комиссия представила на рассмотрение совета депутатов двух кандидатов: Виктора Губера и Виталия Сайца. За Губера проголосовали 19 депутатов, присутствовавших на сессии. Он руководит районом с 2004 года.

Выдвижение главой Чистоозёрного района Александра Аппеля поддержали 24 депутата районного совета, присутствовавшие на сессии. Он возглавляет район с 2004 года.

В Венгеровском районе конкурсная комиссия представила двух кандидатов: Сергея Черных, главу района, рекомендованного и поддержанного партией «Единая Россия», и Владислава Архипова, специалиста администрации района, самовыдвиженца. За Черных проголосовали 25 из 26 депутатов. Он будет возглавлять район третий срок.

Николай Кузнецов, которого депутаты райсовета Кыштовского района вновь выбрали главой территории, работает на этой должности с 1995 года. По мимо него в конкурсе также участвовали Сергей Голиков и Владимир Шмаков. За Кузнецова проголосовал 21 депутат из 24 присутствовавших на сессии.

На пост главы Бердска претендовали 8 кандидатов. В тройке лидеров оказались Евгений Шестернин набрал 65,5 баллов (из 70 возможных), Сергей Синяев — 54,9, Николай Яковченко — 50,3. На внеочередной сессии за Шестернина проголосовали 25 депутатов Совета депутатов города Бердска. До этого его публично поддержал губернатор Новосибирской области. Шестернин занял пост главы Бердска второй раз.

Напомним, в декабре прошли перевыборы еще нескольких глав районов Новосибирской области. 15 декабря на третий срок полномочий главой Тогучинского района был единогласно избран Сергей Пыхтин. 17 декабря переизбран глава Здвинского района Михаил Колотов. Также единогласно. 18 декабря пятый раз подряд Купинский район возглавил Владимир Шубников. За него проголосовали тоже все депутаты совета. Все главы также представляют «Единую Россию».

Фото с сайта администрации города Бердска