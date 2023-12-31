Благоустраивать улицы Новосибирска будут в зависимости от категории

В рамках реализации проекта развития городских территорий «Наша улица», в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, улучшения эстетического состояния территории города улицы Новосибирска разделены на категории.

— Подразделения мэрии в полномочия которых входит регулирование вопросов архитектурно-градостроительного облика города, обязаны руководствоваться этими категориями при осуществлении деятельности по благоустройству и содержанию территории Новосибирска, — поясняется в документе, размещенном на сайте муниципалитета.

В течение 2024 года городские службы должны актуализировать документы по оформлению и содержанию улиц в зависимости от категории.

В первую категорию, которая отображена на карте красным цветом, включены участки на 34 улицах. Среди них площадь Ленина, площадь Калинина, площадь Станиславского и т.д, то есть самые центральные точки районов города. Их совокупная длина 23,7 км.

Вторая, «желтая» категория, включает в себя участки на 93 улицах, длина этих участков 66,3 км. Это также улицы в ключевых районах города, но чуть отдаленные от их центра. Например, Красный проспект, Орджоникидзе, Ленина, Гоголя, площадь Маркса, октябрьская магистраль.

Третья, «зеленая» категория, — 102 улицы, 95,8 км. В этот список включены участки ул 1905 года, Октябрьский мост, площадь Труда, Арбузова и т.д.

Четвертая, самая большая категория, отображенная на каре синим цветом — участки 68 улиц в отдаленных районах города общей протяженностью 154 км. Это площадь Энергетиков, участки Хилокской, Троллейной, Петухова, Гусинобродского шоссе и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что особый режим размещения рекламы введут на гостевых маршрутах Новосибирска.