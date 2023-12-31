Мужчину ограбили в попутке после корпоратива в Новосибирске

30 декабря в отдел полиции №6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление от 23-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что в ночное время, возвращаясь домой после корпоратива остановил попутку и попросил довезти его. Около одного из домов на улице Гаранина неизвестный похитил у него мобильный телефон и 40 тысяч рублей. Подозреваемый скрылся на автомобиле Lada Granta темного цвета, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Новосибирской области.

Ориентировка на автомобиль была передана всем нарядам полиции. Автомобиль остановили сотрудники полка дорожно-патрульной службы на улице Хилокской. Подозреваемый в грабеже водитель был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция разыскивает других пострадавших от действий нелегального перевозчика.

Ранее редакция сообщала о том, что полицейские поймали серийного угонщика мотоциклов в Новосибирске.