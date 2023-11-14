Особый режим размещения рекламы введут на гостевых маршрутах Новосибирска

В мэрии Новосибирска изменят список улиц, по которым проходят так называемые гостевые маршруты. Об этом сообщил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Напомним, эти маршруты были разработаны и утверждены в рамках подготовки города к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться в конце 2022 – начале 2023 года.
— Мы провели работу с Новосибирской архитектурной академией и существенно скорректировали перечень улиц, по которым проходят гостевые маршруты. Большей частью это центральные улицы, а также улицы среднего отдаления от центра. В настоящее время идет согласование проекта постановления с перечнем всех улиц, где будет действовать особый режим, — подчеркнул Кондратьев.
О каких улицах идет речь, чиновник не уточнил.
Он предупредил, что на этих улицах будут действовать жесткие условия по размещению рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов (НТО). В частности, в центральной части города, которая уже находится в ведении Госинспекции по охране историко-культурного наследия, практически не остается места для рекламы и НТО. Кроме того, в каждом районе города будут определены аналогичные территории с особыми режимами использования.
— Мы приняли решение, что на особых территориях в схему размещения нестационарных объектов изменения не вносятся и не добавляются. Там, где на схемах объекты НТО указаны, но место под них еще не предоставлено, эту работу предложено не производить. На прошлой неделе эта тема обсуждалась на совещании у мэра и была поддержана администрациями районов, а также департаментами мэрии, — сообщил Кондратьев.
прятать провода под землю, разместить умные остановки.
Всего в перечне были шесть гостевых маршрутов:
Ранее редакция рассказывала о том, что застройщики начали согласовывать архитектурно-градостроительный облик зданий в Новосибирске.
Фото Геннадий Мочалов
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