Особый режим размещения рекламы введут на гостевых маршрутах Новосибирска

В мэрии Новосибирска изменят список улиц, по которым проходят так называемые гостевые маршруты. Об этом сообщил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев на заседании комиссии горсовета по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Напомним, эти маршруты были разработаны и утверждены в рамках подготовки города к проведению Молодежного чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться в конце 2022 – начале 2023 года.

— Мы провели работу с Новосибирской архитектурной академией и существенно скорректировали перечень улиц, по которым проходят гостевые маршруты. Большей частью это центральные улицы, а также улицы среднего отдаления от центра. В настоящее время идет согласование проекта постановления с перечнем всех улиц, где будет действовать особый режим, — подчеркнул Кондратьев.

О каких улицах идет речь, чиновник не уточнил.

Он предупредил, что на этих улицах будут действовать жесткие условия по размещению рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов (НТО). В частности, в центральной части города, которая уже находится в ведении Госинспекции по охране историко-культурного наследия, практически не остается места для рекламы и НТО. Кроме того, в каждом районе города будут определены аналогичные территории с особыми режимами использования.

— Мы приняли решение, что на особых территориях в схему размещения нестационарных объектов изменения не вносятся и не добавляются. Там, где на схемах объекты НТО указаны, но место под них еще не предоставлено, эту работу предложено не производить. На прошлой неделе эта тема обсуждалась на совещании у мэра и была поддержана администрациями районов, а также департаментами мэрии, — сообщил Кондратьев.

Напомним, в рамках подготовки города к чемпионату по хоккею власти Новосибирска и области планировали привести в порядок фасады домов, которые расположены на гостевых маршрутах. На этих улицах также предлагалось с прятать провода под землю, разместить умные остановки.

Всего в перечне были шесть гостевых маршрутов:

гостевой маршрут № 1 пройдет от ул. Станционной до Дачного шоссе;

второй гостевой маршрут — от ул. Станционной через пл. Карла Маркса до ул. Богдана Хмельницкого;

гостевой маршрут №3 — от ул. Станционной через площадь Карла Маркса и Бугринский мост до Университетского проспекта;

гостевой маршрут № 4 проследует от площади им. Гарина-Михайловского через площадь Инженера Будагова и дамбу Октябрьского моста до площади им. Карла Маркса;

гостевой маршрут № 5 — от площади им. Гарина-Михайловского по ул. Ленина и проспект Дзержинского до ул. Ползунова;

гостевой маршрут № 6 — от площади им. Гарина-Михайловского через Красный проспект до ул. Ключ-Камышенское плато.

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