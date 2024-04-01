Рост зарплат «съел» прибыль предприятий Новосибирска

За первый квартал в бюджет Новосибирской области поступили 64 млрд рублей по доходам. Выполнение годового составило 22%. Собственные доходы в общем объеме поступлений составили 55,8 млрд — годовой план исполнен на 21%, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

По словам Голубенко, в марте бюджет получил значительные объемы по возврату налога на прибыль от предприятий.

— На этой неделе по налогу на прибыль запросим данные федеральной налоговой службы, чтобы понимать налоговую отдачу по основным налогоплательщикам региона на следующий квартал, — добавил министр.

Напомним, по данным Минфина, по итогам 2023 года задолженность по налогу на прибыль организаций Новосибирской области составляла 1,16 млрд или 20,1% от общего объема задолженности.

Налог на прибыль является одним из трех бюджетообразующих налогов. Вместе с НДФЛ и НДС на долю этих трех налогов приходятся 85% поступлений в бюджет региона.

При верстке бюджета на 2024 год в Минфине региона заявляли, что от налога на прибыль организаций ждут самого большого прироста: 118,4% от уровня ожидаемых поступлений 2023 года или 108,8 млрд рублей.

Что касается расходов бюджета, то, по данным Минфина, по итогам первого квартала 2024 года они профинансированы на 62,5 млрд рублей, то есть на 18,7% от плана.

— В целом кассовое исполнение бюджета идет с превышением доходов над расходами на 1,4 млрд рублей, — подчеркнул Голубенко.

Сегодня Минфин региона представит на рассмотрение правительства корректировки в областной бюджет. Как пояснил Виталий Голубенко, поправками планируется отрегулировать обязательства, исполнение которых перенесено с 2023 на 2024 год.

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