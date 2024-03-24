Новосибирский блогер Дава довел до слез Ольгу Бузову

Уроженец Новосибирска и блогер Дава (Давид Манукян) довел певицу Ольгу Бузову до слёз. Это произошло на съёмках шоу «Сокровища императора» в Китае.

Случай произошел в конце нового выпуска шоу, когда Дава и Бузова встретились на съемочной площадке.

― Ты знаешь, что это была эффектная встреча спустя два года. Спасибо, что приехал в Китай. Я тебя очень ждала, ― сказала эмоционально Ольга Бузова.

После этой фразы звезда не смогла сдержать слез и покинула съемочную площадку. Причины такого поведения певицы остаются неизвестными.

Ранее редакция сообщала о том, что блогер из Новосибирска Дава показал автомобиль за 7 млн, который подарил себе сам.