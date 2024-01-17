Блогер из Новосибирска Дава появится в новом сезоне «Ресторана по понятиям»

Уроженец Новосибирска и блогер Дава (Давид Манукян) сыграл в третьем сезоне сериала «Ресторан по понятиям». Премьера сезона состоялась на телеканале ТНТ.
— Дава сыграл в одном из эпизодов сериала, — говорится в сообщении пресс-службы канала ТНТ.
Он появится в 11-ой серии в роли заядлого игрока в рулетку.
До этого Дава уже снимался снялся в «Иван Васильевич меняет все!» на ТНТ, также блогер сыграл в сериале «Здравствуйте, вам пора».
Ранее редакция сообщала о том, что блогер из Новосибирска Дава вместе с Бузовой улетел в Китай.
Фото: пресс-служба ТНТ
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