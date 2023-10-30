Блогер из Новосибирска Дава вместе с Бузовой улетел в Китай

Блогер из Новосибирска Дава улетел вместе с Ольгой Бузовой в Китай. Об этом сообщает издание «СтарХит».
Звезды примут участие в шоу «Сокровища императора». Там они будут парами выполнять задания на время.
Отметим, Дава был в отношениях с Ольгой Бузовой до 2021 года. А потом стало известно, что пара рассталась.
Давид Ашотович Манукян (более известный как Дава или Dava) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и телеведущий.
Родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. В раннем возрасте занимался бальными танцами, затем перешёл в профессиональный спорт.
В начале лета 2020 года открыл Super House — популярный дом Тик Ток блогеров.
Ранее редакция сообщала о том, что экс-оператор Славы Марлоу требует выплатить ему 2 млн рублей за клипы с Моргенштерном*.
*Признан иноагентом.
Фото: Freepik — freepik
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