Блогер из Новосибирска Дава вместе с Бузовой улетел в Китай

Блогер из Новосибирска Дава улетел вместе с Ольгой Бузовой в Китай. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Звезды примут участие в шоу «Сокровища императора». Там они будут парами выполнять задания на время.

Отметим, Дава был в отношениях с Ольгой Бузовой до 2021 года. А потом стало известно, что пара рассталась.

Давид Ашотович Манукян (более известный как Дава или Dava) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер и телеведущий.

Родился 16 марта 1993 года в Новосибирске. В раннем возрасте занимался бальными танцами, затем перешёл в профессиональный спорт.

В начале лета 2020 года открыл Super House — популярный дом Тик Ток блогеров.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-оператор Славы Марлоу требует выплатить ему 2 млн рублей за клипы с Моргенштерном*.

*Признан иноагентом.