Отечественные продавцы воздушных шаров посетовали на увеличение стоимости гелия

За последний год стоимость гелия для наполнения воздушных шаров выросла почти в три раза, сообщает BFM.ru.

По словам представителей сферы развлечений и продавцов шаров, год назад галлон гелия для ивент-индустрии стоил примерно 10 тыс. руб, то сегодня его цена достигла 26-30 тыс. руб.

Эксперты считают, что основная причина в сокращении его импортных поставок в РФ на фоне санкций и текущих ограничений. Вместе с тем, российские производители пока не в состоянии полностью закрыть имеющийся спрос на этот газ, особенно со стороны сферы развлечений и продавцов воздушных шаров.

По оценкам аналитиков, в ближайшем будущем радикально изменить положение вряд ли будет возможно, несмотря на усилия отечественных производителей нарастить мощности. Поэтому продавцы советуют заказывать воздушные шары на предстоящие праздники заранее.

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