Сэкономить более 700 тысяч рублей на покупке апартаментов можно в феврале в Новосибирске

Сейчас цены в NOVA-апарт — одни из самых низких в Новосибирске в сегменте монолитно-кирпичных новостроек*, а это еще и с учетом удачного расположения недалеко от центра города. Например, двухкомнатная студия 42,98 кв. м с большой гостиной и лоджией на две стороны продается всего за 4 185 000 рублей. А совсем скоро она будет приносить владельцу стабильный доход от аренды или станет новым местом жительства — ввод комплекса в эксплуатацию планируется уже весной. Выбрать свой вариант можно среди удобных планировок от студий 24 кв. м до квартир 63 кв. м.

Приобрести апартаменты в 10 минутах езды на автомобиле от центра Новосибирска, в районе с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью — проверенный способ сохранить и приумножить финансы. NOVA-апарт — пример перспективного объекта с высокой доходностью. Он расположен вблизи улицы Кирова и неподалеку от ведущих новосибирских вузов: РАНХиГС, СибГУТИ, НГАСУ, НГПУ. Среди гостей города, командировочных и студентов всегда много желающих снять жилье в удобном районе.

Добротный монолитно-кирпичный дом покупатели рассматривают и для личного проживания – в одиночку или целой семьей. В уютном микрорайоне Никитинского жилмассива, где размещен NOVA-апарт, для этого есть все необходимое: школы, детские сады, магазины и поликлиники. Внутри апарт-комплекса также расположатся востребованные жильцами объекты сервиса. Под магазины, кафе, аптеки, коммерческие помещения отведен первый этаж с отдельным входом. На 2-6 этажах разместятся офисы, салоны красоты, медицинские центры.

Этажи с 7-го по 11-й станут пространством для комфортной жизни. Высокое качество строительства, кирпичные межкомнатные и межквартирные перегородки, стальные взломостойкие двери в каждой квартире, много света и воздуха в помещениях с увеличенными окнами и трехметровыми потолками — составляющие домашнего уюта и безопасности. Оперативно решать бытовые вопросы жильцам и арендаторам поможет консьерж-сервис.

Квартиры и студии продаются с предчистовой отделкой и не потребуют больших затрат на ремонт. В помещениях уже выполнены стяжка пола и горизонтальная разводка отопления, установлены окна с пятикамерным профилем. Приобрести апартаменты можно как в ипотеку с первоначальным взносом от 20%, так и в рассрочку или за наличный расчет.

Комплекс апартаментов NOVA Аpart:

ул. Автогенная, 75 стр.

отдел продаж: ул. Кирова, 225

тел. +7 (383) 258-11-44

vk.com/dom.nova

t.me/apart_nova

dom-nova.ru

Застройщик: ООО УК «Лигр». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Банки-партнеры: ПАО Сбербанк, Банк «ВТБ» (ПАО). Проектное финансирование — Банк «Левобережный» (ПАО).

*По данным аналитиков компании полного цикла услуг для застройщиков «БУСЫ»