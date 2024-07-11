Блогер рассказал об обвале дороги в Заельцовском районе Новосибирска

Новосибирец Юрий Турцев увидел обвал дороги у остановки в Заельцовском районе Новосибирска.

Об этом он сообщил вечером в среду, 10 июля. Обвал произошел недалеко от остановки «Северная». Там же неподалеку протекает река 2-я Ельцовка.

По его мнению, это произошло из-за дождя.

— Тут жестко. По ходу, оползень. Может дорога обвалиться, — прокомментировал ситуацию в видео на своей страницы в Вконтакте Турцев.

Турцев попросил органы власти принять меры.

— Не дай бог, дети провалятся туда, — рассказал он.

Напомним, что в столице Сибири с начала недели наблюдаются осадки. Так, например, 8 июля жители улицы Кропоткина обратили внимание на необычное явление – водопад из дождевой воды, вытекающий на проезжую часть.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 дачных участков подтопило под Новосибирском.