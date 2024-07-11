Блогер рассказал об обвале дороги в Заельцовском районе Новосибирска

Новосибирец Юрий Турцев увидел обвал дороги у остановки в Заельцовском районе Новосибирска.
Об этом он сообщил вечером в среду, 10 июля. Обвал произошел недалеко от остановки «Северная». Там же неподалеку протекает река 2-я Ельцовка.
По его мнению, это произошло из-за дождя.
— Тут жестко. По ходу, оползень. Может дорога обвалиться, — прокомментировал ситуацию в видео на своей страницы в Вконтакте Турцев.
Турцев попросил органы власти принять меры.
— Не дай бог, дети провалятся туда, — рассказал он.
Напомним, что в столице Сибири с начала недели наблюдаются осадки. Так, например, 8 июля жители улицы Кропоткина обратили внимание на необычное явление – водопад из дождевой воды, вытекающий на проезжую часть.
Ранее редакция сообщала о том, что более 100 дачных участков подтопило под Новосибирском.
Источник фото: freepik.com / Автор — wirestock
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