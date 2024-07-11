Ситуация с подрядчиком Димитровского моста решится после 14 июля

На июльской сессии регионального парламента заммэра Новосибирска Олег Клемешов подтвердил, что муниципалитет направил подрядчику ООО «СК Дороги Сибири», который ведет ремонт Димитровского моста уведомление о расторжении контракта.

— Бюджетное финансирование этого года по объекту составляет 71 млн рублей. Первая отчетная точка — 14 июля. Мы заранее направили подрядчику претензию, чтобы у него было время нарастить темпы работ, которые прописаны в контракте, — пояснил Клемешов. — Помимо бюджетного финансирования мы также договаривались, что подрядчик вложит в строительство еще порядка 130 млн рублей. Посмотрим, как реализуются договоренности.

Чиновник подчеркнул, что если динамика работ соответствует контракту, то его расторжение будет отложено. Если нет, то контракт расторгается, и мэрия ищет нового подрядчика.

Депутат, генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян поинтересовался, почему решения по дорожным объектам в Новосибирске принимаются так медленно.

— У вас проблемы с оперативность. Уже месяц назад было видно, что они не работают. Мы все ездим через Димитровский мост и видим это. Если мы сейчас будем расторгать контракт, то потеряем летом и будет тоже самое, что с Октябрьским мостом, — пояснил он.

Депутат Вадим Агеенко поинтересовался был ли смысл начинать работу на Димитровском мосту при незавершенных работах на Октябрьском и проблемах с подрядчиком. Олег Клемешов напомнил, что ремонт Димитровского моста откладывался с 2018 года и дальше оттягивать работы было нельзя, так как состояние проезжей части не отвечало нормативам и безопасности дорожного движения.

Вчера в СМИ Новосибирска появились материалы со ссылкой на подрядчика о том, что заявление мэрии о возможном разрыва соглашения является недостоверным и конфликт улажен, а все работы на объекте идут в графике.

Напомним, подрядчиком на Димитровском мосту является ООО «СК Дороги Сибири». Ранее отмечалось, что компания будет выполнять работы на объекте круглосуточно. Ремонт моста по контракту запланирован на два года.