Руководитель фракции ЛДПР сменился в новосибирском Заксобрании

На июльской сессии регионального парламента глава комиссии по этике регионального парламента депутат Валерий Ильенко сообщил, что главой фракции ЛДПР в Заксобрании стала Екатерина Белькова. Ранее руководителем был Евгений Шаблинский.

Напомним, Екатерина Белькова получила мандат на февральской сессии регионального парламента. Она была выдвинута по партийным спискам. С ее приходом в составе фракции в Заксобрании вновь стало 6 человек. Белькова является заместителем председателя комитета по соцполитике на профессиональной основе.

Екатерина Белькова родилась в Новосибирске. Окончила Национальный исследовательский Томский государственный университет. Является членом партии ЛДПР с 2017 года.

Напомним, Белькова получила мандат вместо Анастасии Андроновой, которая в декабре 2023 года участвовала в довыборах в горсовет Новосибирска от партии «Единая Россия» и прошла по округу №40. За Андронову проголосовали 59,09% (2968) избирателей. 18 декабря от Андроновой поступило заявление о досрочном сложении полномочий депутата регионального парламента.

Ранее редакция рассказывала о том, что осенью пройдут довыборы в региональный парламент Новосибирской области.