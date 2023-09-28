Блогеру, прыгнувшему под поливальную машину в Новосибирске, выписали уникальный штраф

Новосибирский блогер Богдан Киселев заплатит штраф за съемку экстремального видео.

Неделю назад молодой человек ради лайков в социальных сетях прыгнул под поливальную машину в центре города. Происходящее на видео снимал его друг, а затем ролик появился в Телеграм-канале блогера. СМИ подхватили историю и привлекли внимание к любителю хайпа правоохранительных органов. Сначала парня вызвали в полицию, но он проигнорировал и не пришел. В результате инспекторы пришли в гости к бабушке Богдана, где он прописан. Тут уже Киселев не стал медлить и все-таки встретился с инспекторами.

― Короче, сел я в машину. Сотрудник достал протокол и начал заполнять его, и просто забыл статью и пункт правила ПДД. Он говорит: «Мы за такое никогда не выписывали никому штраф, но ты у нас единственный на весь Новосибирск». Потом он звонил коллегам, узнавал, что это за статья и пункт. Я предложил выписать другой штраф, который он знает. От отказал мне в этом, потому что, говорит, твоё видео везде в интернете и так нельзя, ― поделился впечатлениями с подписчиками Богдан.

В итоге на парня составили протокол по административной статье «Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств». За данное нарушение законом предусмотрено наказание в виде штрафа в сумме 1 000 рублей.