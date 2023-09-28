Новосибирского педофила, совратившего 14-летнюю девочку, экстрадировали из Черногории

Из Черногории экстрадирован россиянин Игорь Фомин, которого обвиняют в совершении нескольких тяжких преступлений в отношении 14-летней девочки. Об этом сообщает МВД Медиа.

Преступление произошло в мае 2021 года.

― Предварительно установлено, что фигурант неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также причинил ей телесные повреждения, ― рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сибиряк скрывался от преследования органов за границей, из-за этого был объявлен в международный розыск.

Уже в марте 2023 года его задержали в Черногории и сейчас передали сотрудникам правоохранительных органов России для доставки в Москву.

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