Сотрудники Сбербанка предотвратили похищение 160 млн рублей у клиента

Сотрудники Сбера не дали мошенникам похитить у клиента сумму 160 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского банка ПАО «Сбербанк».

История началась с того, что мужчина обратился в офис банка с целью снятия наличных средств. Однако менеджер заподозрил неладное и передал информацию службе безопасности. Те в свою очередь переговорили с мужчиной и рассказали ему о типичных сценариях мошенников.

— В результате мужчина осознал, что попал под влияние преступников, и рассказал, какими уловками его заставили обратиться в банк для снятия со счетов 160 млн рублей, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что клиенту позвонил псевдосотрудник безопасности Сбербанка, и сообщил, что его личный кабинет взломан и принадлежащие ему средства находятся в опасности. Затем все пошло по сценарию, для спасение денег нужно их обналичить и перечислить на «безопасный» счёт.

Затем подключились мнимые «сотрудники правоохранительных органов», которые дали указание приобрести новый мобильный телефон и сим-карту для продолжения общения якобы с целью задержания злоумышленников. Мужчина выполнил требования и дальнейшие коммуникации преступников с клиентом проходили уже по новому телефону.

Мошенники поняв, что мужчина вышел из зоны их контроля, перестали с ним общаться и удалили историю переписки.

Сейчас расследованием занимаются правоохранительные органы, а сотрудники Сбера помогли клиенту подать заявление в полицию.

— Мошенники продолжают обзванивать россиян, обманывать и похищать их деньги. Злоумышленники используют различные сценарии, но среди телефонного мошенничества, как и ранее, доминирует схема перевода денег на «безопасный счёт» из-за какой-то выдуманной угрозы. Одним жертвам говорят, что на них оформлен кредит, другим рассказывают о смене финансового счёта, третьих пугают кражей денег с их банковских карт. И несмотря на тривиальность этих сценариев, по-прежнему находятся люди, которые верят в такой обман кибермошенников, — отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя Правления Сбербанка.

Ранее редакция сообщала о том, что преподавательница НГУ из Франции стала жертвой мошенников.