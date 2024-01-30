BNPL-сервисы расширяют возможности покупателей и продавцов

Сегмент рассрочки BNPL: (buy now, pay later — «покупай сейчас, плати потом») в 2023 году оказался одним из самых быстрорастущих на финансовом рынке РФ. Этот продукт появился в 2021 году. По данным аналитической компании Frank RG, в 2022 году доля транзакций с помощью BNPL-сервисов в общем объеме e-commerce занимала около 1% (около 3,5 млрд рублей). Более половины покупок совершались в диапазоне 10 тысяч рублей. По прогнозам Frank RG, BNPL-рынок в России к концу 2024 года составит 1,8% рынка электронной коммерции.

Количество игроков, предлагающих BNPL-сервисы, постоянно растет. В этот список входят «Сбербанк» («Плати частями»), «Яндекс» («Сплит»), «Тинькофф» («Долями»), ЦФТ (PayStep) и маркетплейс Ozon («Ozon Рассрочка»), Wildberries («Рассрочка BNPL») и т.д.

На этой неделе BNPL-сервис также начал работать на площадке «Авито». За период тестирования услугой уже воспользовались около 4 тысяч раз, средний чек составил 11 тысяч рублей. Сегодня от продавцов Новосибирска доступны к покупке в кредит почти 350 тысяч товаров, пояснили в пресс-службе компании.

— «Авито» активно развивает финтех-продукты в партнерстве с крупнейшими участниками рынка, учитывая особенности площадки: наличие уникальных товаров, широкую аудиторию частных продавцов и покупателей и необходимость опции безопасной сделки между ними. Возможность совершить сделку с частным лицом, используя кредитные средства, является новой для рынка и позволит нашим покупателям сразу приобрести желаемый товар с отложенным первым платежом, не опасаясь, что его купит кто-то другой, — рассказывает Александр Капустин, руководитель финтех-продуктов «Авито».

При этом, по его словам, продавцы получат средства независимо от того, как была совершена сделка: с заемными средствами или нет. Капустин пояснил, что компания начинает масштабирование продукта на товары частных продавцов и планирует в дальнейшем осуществить покрытие всех товаров, в том числе и продаваемых юридическими лицами.