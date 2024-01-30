Центр по производству информационной продукции создадут в мэрии Новосибирска

В 2023 году в Новосибирске завершилось создание 620 госпабликов для муниципальных учреждений и подразделений мэрии. Об этом на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета сообщил заммэра Новосибирска Артем Скатов. Речь идет, в том числе, о детских садах, школах и т.д.

Для того, чтобы это сделать в мэрии создается контакт-центр по производству различных видов информационной продукции. Он будет сформирован на базе муниципальной редакции «Новосибирские новости». Редакция будет заниматься производством материалов для госпабликов.

Напомним, в этом году в Новосибирской области прошел первый Форум госпабликов – официальных сообществ органов власти и учреждений в социальных сетях. По информации организаторов форума, в регионе на сегодняшний день создано 3465 госпабликов с числом подписчиков около 2,5 млн человек. Лучшими за 2023 год стали 179 официальных страниц в соцсетях учреждений образования, культуры, здравоохранения, спорта и социальной сферы.

Ранее редакция рассказывала, что в конкурсе госпабликов лучшей информационной кампанией стал проект о 130-летии Новосибирска.