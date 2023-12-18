Девелоперы прокомментировали резкий рост цен на снос деревьев в Новосибирске

«Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» столкнулось с большой проблемой в связи с увеличением восстановительной стоимости сноса зеленых насаждений на территории Новосибирска. Об этом сообщил генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян

— Разница в подходах к целям сноса зеленых насаждений в методике отсутствует: размер платы за снос одинаков как при строительстве коммерческих объектов, так и при обустройстве автомобильных дорог, строительстве школ, детских садов и поликлиник и прокладке сетей для данных объектов. Это неизбежно приведет к тому, что денежные средства областного и федерального бюджета, предназначенные для создания в первую очередь инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, вместо ее создания будут перенаправляться в бюджет Новосибирска в качестве восстановительной стоимости сноса зеленых насаждений, — говорит Рафаелян.

По его словам, учитывая особенности бюджетной системы, вероятность последующего направления мэрией этих средств на реальное озеленение крайне мала.

— Причин резко поднимать восстановительную стоимость зеленых насаждений в Сибири до уровня выше, чем в других городах, у мэрии, на мой взгляд, не было. С таким подходом мы «убиваем» инвестиционный климат в Новосибирске, — заявил глава АРЖС.

В настоящее время АО «АРЖС НСО», как оператор комплексного развития территорий города, на которого возложена обязанность по строительству инженерных сетей, дорог, школ, детских садов и поликлиник, не согласилось с таким подходом и обратилось в мэрию с просьбой установить обоснованные расценки и внести понижающие коэффициенты к размеру восстановительной платы, в том числе в случае строительства объектов инфраструктуры.

— Реакция мэрии на наше обращение последовала только после инициирования совещания в правительстве Новосибирской области, где доводы АО «АРЖС НСО» были восприняты адекватно и положительно, — подчеркнул Рафаелян. — Надеемся, что до конца 2023 года мэрией будут приняты конкретные меры по исправлению ситуации.

Напомним, на минувшей неделе в ходе круглого стола обсуждалась ситуация с повышением восстановительной платы за снос деревьев в Новосибирске — впервые за 11 лет.

Руководитель ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов предлагал не наступать на грабли, а учесть опыт тюменских коллег в части коэффициентов для определения восстановительной платы.

— На площадке под застройку может быть много аварийных домов, которые нужно расселять, и деревьев, которые сделают для застройщика этот проект нерентабельным. Нужно вводить понижающие коэффициенты, — уверен девелопер.

Представитель Минприроды Новосибирской области не исключил, что резкое повышение компенсационной стоимости может привести к росту жалоб на муниципалитет со стороны юрлиц и населения.

— Мы приняли норматив, а коэффициенты, уменьшающие компенсационные выплаты, будет утверждать горсовет с учетом предложений общественников, застройщиков и т.д. Горожане будут их принимать через публичные слушания, — пояснила вице-мэр Анна Терешкова.

Напомним, АО «АРЖС НСО» курирует реализацию в регионе таких крупных проектов, как микрорайон «Клюквенный», «СмартСити» и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что на свалке рядом со «СмартСити» под Новосибирском построят мотодром.