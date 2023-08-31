Боец из Бердска Максим Фаляхов погиб в зоне СВО

Мобилизованный Максим Фаляхов погиб в зоне СВО. Об этом сообщает администрации Бердска.

— 20 мая, близ населённого пункта Артемовск Максим Фаляхов с сослуживцами попал под массированный обстрел, в ходе которого получил смертельные ранения, — говорится в сообщении.

Максим родился 1986 году в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Позже семья переехала в Мошковский район, где будущий герой окончил школу. Имеет неоконченное высшее образование.

Церемония прощания с Максимом Фаляховым состоится 1 сентября 2023 года в СНТ «Бытовик» на 64 участке в Бердске. Начало в 12:00.

Напомним, что в Коченевском районе простились с 20-летним бойцом Никитой Ощепковым. Об этом сообщила администрация района в ВКонтакте.

Парень погиб 17 ноября 2022 года в зоне СВО, но только сейчас родственникам удалось проститься с ним и предать родной земле.

Ранее редакция сообщала о том, что главный тренер сборной Новосибирской области по самбо погиб на СВО.