В Новосибирске СК проверит детсад, где воспитатель тащила ребенка за капюшон

В городе Новосибирске следователи СК по сообщению СМИ устанавливают обстоятельства причинения ребёнку телесных повреждений в детском саду.
Правоохранители заинтересовались видео, опубликованным в социальных сетях, где педагог дошкольного учреждения жестко хватает за капюшон ребенка и насильно тащит его на веранду. После этого женщина выходит на улицу, а воспитанник громко плачет.
— По данному сообщению, следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки. В рамках проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося, в том числе будет выясняться, имели ли место подобные факты причинения телесных повреждений данному или иным воспитанникам, — прокомментировала старший помощник по СМИ регионального СК Елена Коновалова.
Ранее проверку по данному инциденту начала прокуратура.
Фото: группа «Инцидент Новосибирск» ВКонтакте.
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