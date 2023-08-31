В Новосибирске СК проверит детсад, где воспитатель тащила ребенка за капюшон

В городе Новосибирске следователи СК по сообщению СМИ устанавливают обстоятельства причинения ребёнку телесных повреждений в детском саду.

Правоохранители заинтересовались видео, опубликованным в социальных сетях, где педагог дошкольного учреждения жестко хватает за капюшон ребенка и насильно тащит его на веранду. После этого женщина выходит на улицу, а воспитанник громко плачет.