Новосибирские семьи досрочно получат детские пособия

Новосибирские семьи получат детское пособие за август досрочно. Выплаты поступят уже 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба фонда пенсионного страхования Новосибирской области.

Выплаты поступят раньше из-за выходного. Так как третьего числа каждого месяца, но 3 сентября — это выходной день.

Выплата средств из материнского капитала приходит 5-го числа, а пособие по уходу для работающих граждан — 8-го числа. Их перечислят по привычному графику.

С 1 сентября новосибирцы смогут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет, беременные женщины, родители, ухаживающие за ребенком до 1,5 лет, дети до 3 лет и дети военных.

Напомним, что изменились правила получения выплаты из средств маткапитала. В частности, изменился порядок подачи заявления, как на установление ежемесячной выплаты из средств маткапитала, так и на её продление.

Ранее редакция сообщала о том, что какие изменения в законах произойдут с 1 сентября 2023 года.