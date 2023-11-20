Боец из Новосибирска Андрей Князев погиб в зоне СВО

При выполнении боевого задания трагически погиб гвардии старший прапорщик Андрей Князев. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит» в Вконтакте.
— Наш герой! Он навсегда останется в наших сердцах, как искренний, справедливый, светлый человек, — говорится в сообщении.
Прощание состоится 20 ноября по адресу Ереванская,18 с 11 до 12 часов.
Напомним, что не так давно простились с бойцом из Сузунского района Владимиром Васильевым. Васильев командовал стрелковым взводом стрелковой роты.
Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб подполковник Дмитрий Захаров из Новосибирска.
Фото: Freepik — jannoon028
Рубрики :
Регионы:
Теги :