Боец из Новосибирска Андрей Князев погиб в зоне СВО

При выполнении боевого задания трагически погиб гвардии старший прапорщик Андрей Князев. Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит» в Вконтакте.

— Наш герой! Он навсегда останется в наших сердцах, как искренний, справедливый, светлый человек, — говорится в сообщении.

Прощание состоится 20 ноября по адресу Ереванская,18 с 11 до 12 часов.

Напомним, что не так давно простились с бойцом из Сузунского района Владимиром Васильевым. Васильев командовал стрелковым взводом стрелковой роты.

Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб подполковник Дмитрий Захаров из Новосибирска.